ФАС предъявила претензии мэрии Ханты-Мансийска из-за рекламных баннеров

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против администрации Ханты-Мансийска из-за нарушения закона о защите конкуренции. Представители ведомства обвиняют местные власти в том, что они не обеспечили демонтаж рекламных баннеров после окончания срока их эксплуатации.
«Было установлено, что на территории Ханты-Мансийска не демонтированы 47 незаконно установленных рекламных конструкций. Согласно действующему законодательству, органы местного самоуправления обязаны выдавать собственникам незаконных рекламных конструкций предписания о необходимости их демонтажа», — отмечается в сообщении на официальном сайте ФАС.
По мнению антимонопольной службы, действия администрации города привели к тому, что владельцы рекламных баннеров получили неоправданные преимущества перед конкурентами. Ранее ФАС уже выдавала предупреждение властям Ханты-Мансийска, однако оно осталось без ответа. «Администрация Ханты-Мансийска, не выдавая предписания о демонтаже таких конструкций, способствует ограничению конкуренции на региональном рынке наружной рекламы», — добавляют в окружном ФАС.
Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба завела дело по признакам нарушения закона о рекламе в Нижневартовске. Сотрудники ведомства обнаружили, что требования нарушил один из местных магазинов разливного пива.
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