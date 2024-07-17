Пять хоккеистов из ярославского «Локомотива» перешли в пермский «Молот»

В пермский хоккейный клуб «Молот» перешли три нападающих и два защитника из ярославского клуба «Локомотив». Об этом рассказали группе пермского клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Из ярославского „Локомотива“ в состав „Молота“ командированы нападающие Ярослав Зыков, Максим Коростелев, Владимир Конов. Также в пермский клуб вошли защитники Артем Науменко и Иван Пирогов», — сказано в сообщении.
Это не первые игроки из других клубов, которых приняли в «Молот» за последние два месяца. Ранее URA.RU рассказало, что в июне 2024 года пермский клуб подписал контракт с нападающим Асланом Раисовым из Чечни. А в мае стало известно о назначении нового главного тренера из Омска Юрия Панова.
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