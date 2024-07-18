Российские военные ударили по военному аэродрому в Полтавской области

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ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, принимающему британские самолеты, заявил Сергей Лебедев
ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, принимающему британские самолеты, заявил Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что объект принимал воздушные судна, в том числе тренировочные британские самолеты, замеченные ранее над Харьковом.

Согласно сообщению Лебедева, после удара местные жители наблюдали яркое зарево и ощущали мощную взрывную волну. Аэродром Миргорода продолжал использоваться украинскими военными, несмотря на предыдущие российские атаки, заключил координатор подполья.

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Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что объект принимал воздушные судна, в том числе тренировочные британские самолеты, замеченные ранее над Харьковом. Согласно сообщению Лебедева, после удара местные жители наблюдали яркое зарево и ощущали мощную взрывную волну. Аэродром Миргорода продолжал использоваться украинскими военными, несмотря на предыдущие российские атаки, заключил координатор подполья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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