Российские военные ударили по военному аэродрому в Полтавской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что объект принимал воздушные судна, в том числе тренировочные британские самолеты, замеченные ранее над Харьковом.
Согласно сообщению Лебедева, после удара местные жители наблюдали яркое зарево и ощущали мощную взрывную волну. Аэродром Миргорода продолжал использоваться украинскими военными, несмотря на предыдущие российские атаки, заключил координатор подполья.
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