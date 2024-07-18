Центр Екатеринбурга затопило после ливня. Видео

18 июля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге прошел мощный ливень с градом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 18 июля затопило проспект Ленина и перекресток улиц Луначарского — Шарташская после ливня и града. Об этом URA.RU рассказали очевидцы последствий непогоды. «Проспект Ленина возле улицы Толмачева затопило. Огромная лужа заняла весь правый ряд на дороге, а припаркованные электросамокаты все попадали в нее», — сказал собеседник. Несмотря на это, прохожие поднимают устройства и пользуются ими. Еще одно море из лужи запечатлели на перекрестке улиц Луначарского — Шарташская. «Будто мы все очутились на море», — шутит жительница. Автомобили проезжают затопленный перекресток медленно, не набирая скорости. Пешеходам приходится переходить дорогу в другом месте, а самые отчаянные снимают обувь и идут по луже. Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами. Жители Химмаша в Екатеринбурге фиксировали град. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 18 июля затопило проспект Ленина и перекресток улиц Луначарского — Шарташская после ливня и града. Об этом URA.RU рассказали очевидцы последствий непогоды. «Проспект Ленина возле улицы Толмачева затопило. Огромная лужа заняла весь правый ряд на дороге, а припаркованные электросамокаты все попадали в нее», — сказал собеседник. Несмотря на это, прохожие поднимают устройства и пользуются ими. Еще одно море из лужи запечатлели на перекрестке улиц Луначарского — Шарташская. «Будто мы все очутились на море», — шутит жительница. Автомобили проезжают затопленный перекресток медленно, не набирая скорости. Пешеходам приходится переходить дорогу в другом месте, а самые отчаянные снимают обувь и идут по луже. Синоптик Алексей Пулин 18 июля прогнозировал дождливым днем на Среднем Урале. По его словам, в регионе ожидаются дожди до 4—10 миллиметров за сутки, сопровождаемые локальными грозами. Жители Химмаша в Екатеринбурге фиксировали град.