В Екатеринбурге обрушилась линия электропередач, без света остался квартал. Фото

18 июля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Линии электропередач нависли над машинами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге жилой квартал «Космонавтов 11» остался без света после падения линии электропередач во время мощного ливня. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На проспекте Космонавтов, 11в упала опора линии электропередач, жилой квартал остался без электричества», — сказал собеседник. Столбы, стоящие за забором, повалило на сторону проезжей части и тротуара, а провода нависли над машинами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети — Урала», там пояснили, что линия электропередачи не принадлежит компании. «Это временные линии электропередачи. По нашей информации они принадлежат застройщику», — отметили там. Застройщику ПИК также направлен запрос, в компании пообещали дать ответ позже. Из-за непогоды 18 июля затопило проспект Ленина и перекресток улице Луначарского — Шарташская. Люди вынуждены переходить дороги в других доступных местах или идти без обуви, дабы не намокнуть. Автомобили проезжают затопленный перекресток медленно, не набирая скорости. Также на город успел обрушиться град. Опоры рухнули со стороны стройки Фото: читатель URA.RU В ЖК упали временные линии электропередач Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жилой квартал «Космонавтов 11» остался без света после падения линии электропередач во время мощного ливня. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На проспекте Космонавтов, 11в упала опора линии электропередач, жилой квартал остался без электричества», — сказал собеседник. Столбы, стоящие за забором, повалило на сторону проезжей части и тротуара, а провода нависли над машинами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Россети — Урала», там пояснили, что линия электропередачи не принадлежит компании. «Это временные линии электропередачи. По нашей информации они принадлежат застройщику», — отметили там. Застройщику ПИК также направлен запрос, в компании пообещали дать ответ позже. Из-за непогоды 18 июля затопило проспект Ленина и перекресток улице Луначарского — Шарташская. Люди вынуждены переходить дороги в других доступных местах или идти без обуви, дабы не намокнуть. Автомобили проезжают затопленный перекресток медленно, не набирая скорости. Также на город успел обрушиться град.