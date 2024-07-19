Челябинского блогера занесли в базу «Миротворец»

Украина внесла челябинского блогера Евгения Волосова в базу «Миротворец»

19 июля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Волосов попал в украинскую базу «Миротворец» Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогера из Копейска (Челябинская область) Евгения Волосова внесли в украинскую базу «Миротворец». Челябинец прокомментировал информацию о том, что его деятельность, согласно информации ресурса, угрожает национальной безопасности Украины. «Меня много людей смотрят. Много учеников, которые эффективно бьют всю натовскую технику. Конечно же, им (Украине) хочется нагнать жути, испугать. Пускай нервничают, дрожат и боятся», — заявил URA.RU Волосов. Новость по теме Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворец» за критику Сырского Блогер также рассказал, что ему и его жене неоднократно угрожали в Интернете. Недоброжелатели шлют провокационные иллюстрации и пишут сообщения. Ранее в Министерстве обороны РФ отметили труды блогера Волосова. Он отправился на СВО осенью 2022 года во время частичной мобилизации. С фронта передавал новости, делился историями бойцов. По возвращении основал курсы по подготовке операторов БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогера из Копейска (Челябинская область) Евгения Волосова внесли в украинскую базу «Миротворец». Челябинец прокомментировал информацию о том, что его деятельность, согласно информации ресурса, угрожает национальной безопасности Украины. «Меня много людей смотрят. Много учеников, которые эффективно бьют всю натовскую технику. Конечно же, им (Украине) хочется нагнать жути, испугать. Пускай нервничают, дрожат и боятся», — заявил URA.RU Волосов. Блогер также рассказал, что ему и его жене неоднократно угрожали в Интернете. Недоброжелатели шлют провокационные иллюстрации и пишут сообщения. Ранее в Министерстве обороны РФ отметили труды блогера Волосова. Он отправился на СВО осенью 2022 года во время частичной мобилизации. С фронта передавал новости, делился историями бойцов. По возвращении основал курсы по подготовке операторов БПЛА.