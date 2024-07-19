19 июля 2024

В Свердловской области горит 85 гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области обнаружено три лесных пожара
В Свердловской области обнаружено три лесных пожара Фото:

В Свердловской области 20 июля обнаружены три пожара в лесных массивах. Площадь возгорания составила 85 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«В 14 регионах (по данным на 00:00 20.07.2024 — прим URA.RU) действовало 160 лесных пожаров… Три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 85 га (Свердловская область)», — говорится на сайте учреждения. За день до этого, 19 июля, в регионе горело 84 гектара леса.

Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 362 260 гектаров. Для тушения возгораний задействованы 5331 человек, 483 единицы техники и 50 воздушных судов. За огнем также следят 83 вертолета.

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В Свердловской области 20 июля обнаружены три пожара в лесных массивах. Площадь возгорания составила 85 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «В 14 регионах (по данным на 00:00 20.07.2024 — прим URA.RU) действовало 160 лесных пожаров… Три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 85 га (Свердловская область)», — говорится на сайте учреждения. За день до этого, 19 июля, в регионе горело 84 гектара леса. Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 362 260 гектаров. Для тушения возгораний задействованы 5331 человек, 483 единицы техники и 50 воздушных судов. За огнем также следят 83 вертолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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