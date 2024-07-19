В Свердловской области горит 85 гектаров леса

В Свердловской области 20 июля обнаружены три пожара в лесных массивах. Площадь возгорания составила 85 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«В 14 регионах (по данным на 00:00 20.07.2024 — прим URA.RU) действовало 160 лесных пожаров… Три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 85 га (Свердловская область)», — говорится на сайте учреждения. За день до этого, 19 июля, в регионе горело 84 гектара леса.
Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 362 260 гектаров. Для тушения возгораний задействованы 5331 человек, 483 единицы техники и 50 воздушных судов. За огнем также следят 83 вертолета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!