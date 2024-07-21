В Перми на судоверфи появится новое арт-пространство

Здание верфи в Перми станет местом проведения выставок (архивное фото)
На Пермской судоверфи появится арт-пространство, где будут проходить выставки и фестивали. Об этом рассказала директор «Пермь Концерт» Ирина Кулева.
«Для нас важно привлекать туристов в Кировский район Перми и на судостроительный завод. Помогать развивать культурный и туристический потенциал станет новое арт-пространство на судоверфи», — передает «ИА Текст» слова Кулевой.
Арт-пространство будет работать до конца августа. Здесь планируется открыть выставку скульптора Олега Филимонова, которая расскажет об истории Камского пароходства, отметила организатор проекта.
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