21 июля 2024
20 июля 2024

В Перми на судоверфи появится новое арт-пространство

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание верфи в Перми станет местом проведения выставок (архивное фото)
Здание верфи в Перми станет местом проведения выставок (архивное фото) Фото:

На Пермской судоверфи появится арт-пространство, где будут проходить выставки и фестивали. Об этом рассказала директор «Пермь Концерт» Ирина Кулева.

«Для нас важно привлекать туристов в Кировский район Перми и на судостроительный завод. Помогать развивать культурный и туристический потенциал станет новое арт-пространство на судоверфи», — передает «ИА Текст» слова Кулевой.

Арт-пространство будет работать до конца августа. Здесь планируется открыть выставку скульптора Олега Филимонова, которая расскажет об истории Камского пароходства, отметила организатор проекта.

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На Пермской судоверфи появится арт-пространство, где будут проходить выставки и фестивали. Об этом рассказала директор «Пермь Концерт» Ирина Кулева. «Для нас важно привлекать туристов в Кировский район Перми и на судостроительный завод. Помогать развивать культурный и туристический потенциал станет новое арт-пространство на судоверфи», — передает «ИА Текст» слова Кулевой. Арт-пространство будет работать до конца августа. Здесь планируется открыть выставку скульптора Олега Филимонова, которая расскажет об истории Камского пароходства, отметила организатор проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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