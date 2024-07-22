Врачи Североуральской центральной городской больницы и Территориального центра медицины катастроф провели успешную операцию по спасению женщины с разрывом почки, вызванным редким новообразованием. Доброкачественная опухоль буквально расколола почку пополам. С такой патологией врачи столкнулись впервые. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые,» — поделился заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка.
Пациентка долгие годы находилась под наблюдением из-за аневризмы почечной артерии. Сложная операция, продолжавшаяся три часа, потребовалась после того, как женщина почувствовала резкую боль и обратилась за помощью. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию, полученному по федеральной программе, удалось спасти жизнь пациентки. Свердловчанка уже вернулась домой и остается под амбулаторным наблюдением врачей.
Своевременно установленный диагноз, а также профессионализм медиков позволили сохранить свердловчанке жизнь
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
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Врачи Североуральской центральной городской больницы и Территориального центра медицины катастроф провели успешную операцию по спасению женщины с разрывом почки, вызванным редким новообразованием. Доброкачественная опухоль буквально расколола почку пополам. С такой патологией врачи столкнулись впервые. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые,» — поделился заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка. Пациентка долгие годы находилась под наблюдением из-за аневризмы почечной артерии. Сложная операция, продолжавшаяся три часа, потребовалась после того, как женщина почувствовала резкую боль и обратилась за помощью. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию, полученному по федеральной программе, удалось спасти жизнь пациентки. Свердловчанка уже вернулась домой и остается под амбулаторным наблюдением врачей.