22 июля 2024

Свердловские врачи впервые столкнулись с опухолью, которая разорвала почку. Фото

Свердловские хирурги спасли жизнь пациентке, у которой почку разорвало пополам
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Операция длилась три часа и завершилась успешно (архивное фото) Фото:

Врачи Североуральской центральной городской больницы и Территориального центра медицины катастроф провели успешную операцию по спасению женщины с разрывом почки, вызванным редким новообразованием. Доброкачественная опухоль буквально расколола почку пополам. С такой патологией врачи столкнулись впервые. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые,» — поделился заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка.

Пациентка долгие годы находилась под наблюдением из-за аневризмы почечной артерии. Сложная операция, продолжавшаяся три часа, потребовалась после того, как женщина почувствовала резкую боль и обратилась за помощью. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию, полученному по федеральной программе, удалось спасти жизнь пациентки. Свердловчанка уже вернулась домой и остается под амбулаторным наблюдением врачей.

Своевременно установленный диагноз, а также профессионализм медиков позволили сохранить свердловчанке жизнь
Своевременно установленный диагноз, а также профессионализм медиков позволили сохранить свердловчанке жизнь
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Врачи Североуральской центральной городской больницы и Территориального центра медицины катастроф провели успешную операцию по спасению женщины с разрывом почки, вызванным редким новообразованием. Доброкачественная опухоль буквально расколола почку пополам. С такой патологией врачи столкнулись впервые. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые,» — поделился заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка. Пациентка долгие годы находилась под наблюдением из-за аневризмы почечной артерии. Сложная операция, продолжавшаяся три часа, потребовалась после того, как женщина почувствовала резкую боль и обратилась за помощью. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию, полученному по федеральной программе, удалось спасти жизнь пациентки. Свердловчанка уже вернулась домой и остается под амбулаторным наблюдением врачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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