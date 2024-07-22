Свердловские врачи впервые столкнулись с опухолью, которая разорвала почку. Фото

Свердловские хирурги спасли жизнь пациентке, у которой почку разорвало пополам

23 июля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Операция длилась три часа и завершилась успешно (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи Североуральской центральной городской больницы и Территориального центра медицины катастроф провели успешную операцию по спасению женщины с разрывом почки, вызванным редким новообразованием. Доброкачественная опухоль буквально расколола почку пополам. С такой патологией врачи столкнулись впервые. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые,» — поделился заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка. Пациентка долгие годы находилась под наблюдением из-за аневризмы почечной артерии. Сложная операция, продолжавшаяся три часа, потребовалась после того, как женщина почувствовала резкую боль и обратилась за помощью. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию, полученному по федеральной программе, удалось спасти жизнь пациентки. Свердловчанка уже вернулась домой и остается под амбулаторным наблюдением врачей. Своевременно установленный диагноз, а также профессионализм медиков позволили сохранить свердловчанке жизнь Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Североуральской центральной городской больницы и Территориального центра медицины катастроф провели успешную операцию по спасению женщины с разрывом почки, вызванным редким новообразованием. Доброкачественная опухоль буквально расколола почку пополам. С такой патологией врачи столкнулись впервые. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Опухоль расколола почку пополам, вызвав массивное кровотечение. Это был сложный случай, так как ангиолипомы, хотя и встречаются в почках довольно часто, но разорванный такой опухолью орган я видел впервые,» — поделился заведующий хирургическим отделением Североуральской ЦГБ Артем Ходыка. Пациентка долгие годы находилась под наблюдением из-за аневризмы почечной артерии. Сложная операция, продолжавшаяся три часа, потребовалась после того, как женщина почувствовала резкую боль и обратилась за помощью. Благодаря профессионализму медиков и современному оборудованию, полученному по федеральной программе, удалось спасти жизнь пациентки. Свердловчанка уже вернулась домой и остается под амбулаторным наблюдением врачей.