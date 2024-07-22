22 июля 2024

Спасатели из ХМАО нашли труп женщины, упавшей с моста в реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину, которая упала с моста в ХМАО, нашли погибшей
Женщину, которая упала с моста в ХМАО, нашли погибшей Фото:

Спасатели нашли труп женщины из Нягани (ХМАО), которая упала с моста в реку Юган. Поиски пропавшей продолжались шесть дней.

«Найдена, погибла, поиск закрыт. Приносим свои соболезнования», — сообщил няганский поисково-спасательный отряд «Валерия», который участвовал в поиске женщины. 

В поиске принимали участие несколько десятков человек: добровольцы, спасательные отряды, сотрудники ОМВД и Центра медицины катастроф. Они осмотрели 40 км прибрежной полосы, а водолазы обследовали дно реки. 

Ранее URA.RU писало, что  17 июля женщина упала с моста в реку в районе города Нягань. Она шла в сторону поселка Талинка.

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Спасатели нашли труп женщины из Нягани (ХМАО), которая упала с моста в реку Юган. Поиски пропавшей продолжались шесть дней. «Найдена, погибла, поиск закрыт. Приносим свои соболезнования», — сообщил няганский поисково-спасательный отряд «Валерия», который участвовал в поиске женщины.  В поиске принимали участие несколько десятков человек: добровольцы, спасательные отряды, сотрудники ОМВД и Центра медицины катастроф. Они осмотрели 40 км прибрежной полосы, а водолазы обследовали дно реки.  Ранее URA.RU писало, что  17 июля женщина упала с моста в реку в районе города Нягань. Она шла в сторону поселка Талинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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