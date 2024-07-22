Спасатели из ХМАО нашли труп женщины, упавшей с моста в реку

Спасатели нашли труп женщины из Нягани (ХМАО), которая упала с моста в реку Юган. Поиски пропавшей продолжались шесть дней.
«Найдена, погибла, поиск закрыт. Приносим свои соболезнования», — сообщил няганский поисково-спасательный отряд «Валерия», который участвовал в поиске женщины.
В поиске принимали участие несколько десятков человек: добровольцы, спасательные отряды, сотрудники ОМВД и Центра медицины катастроф. Они осмотрели 40 км прибрежной полосы, а водолазы обследовали дно реки.
Ранее URA.RU писало, что 17 июля женщина упала с моста в реку в районе города Нягань. Она шла в сторону поселка Талинка.
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