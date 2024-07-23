На СВО погиб кочегар из Пермского края Утев

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Боец умер 7 июля
Боец умер 7 июля Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Олег Утев. Об этом сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.

«В июне 2024 года Олег Утев заключил контракт на прохождение военной службы. 7 июля 2024 года рядовой погиб при исполнении воинского долга», — сказано в группе округа в соцсети «ВКонтакте».

Про бойца известно, что он родом из села Архангельское Юсьвинского района. Родился в 1974 году. Там же окончил школу, а затем поступил в училище в Кудымкаре. До заключения контакта с минобороны России Утев работал кочегаром в Архангельском детском саду. Прощание с бойцом состоится 24 июля 2024 года в селе Архангельское на улице Центральная, д.9 в 12:00 часов.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Олег Утев. Об этом сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа. «В июне 2024 года Олег Утев заключил контракт на прохождение военной службы. 7 июля 2024 года рядовой погиб при исполнении воинского долга», — сказано в группе округа в соцсети «ВКонтакте». Про бойца известно, что он родом из села Архангельское Юсьвинского района. Родился в 1974 году. Там же окончил школу, а затем поступил в училище в Кудымкаре. До заключения контакта с минобороны России Утев работал кочегаром в Архангельском детском саду. Прощание с бойцом состоится 24 июля 2024 года в селе Архангельское на улице Центральная, д.9 в 12:00 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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