На СВО погиб кочегар из Пермского края Утев

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Олег Утев. Об этом сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.
«В июне 2024 года Олег Утев заключил контракт на прохождение военной службы. 7 июля 2024 года рядовой погиб при исполнении воинского долга», — сказано в группе округа в соцсети «ВКонтакте».
Про бойца известно, что он родом из села Архангельское Юсьвинского района. Родился в 1974 году. Там же окончил школу, а затем поступил в училище в Кудымкаре. До заключения контакта с минобороны России Утев работал кочегаром в Архангельском детском саду. Прощание с бойцом состоится 24 июля 2024 года в селе Архангельское на улице Центральная, д.9 в 12:00 часов.
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