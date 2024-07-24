Придется отдать ползарплаты: сколько стоит школьная форма в Екатеринбурге

Стоимость школьной формы в Екатеринбурге достигла 38 тысяч рублей

24 июля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Во всех ателье шьют форму из плотной ткани с примесью шерсти Фото: Анна Майорова © URA.RU Стоимость пошива школьной формы в некоторых ателье Екатеринбурга сопоставима с половиной среднемесячной зарплаты — 38 тысяч рублей, тогда как, по данным Росстата, свердловчане в среднем получают 84,6 тысяч рублей в месяц, Корреспондент URA.RU обратился в мастерские по созданию одежды, чтобы найти наиболее выгодные предложения. В одном из ателье предложили самые высокие цены на индивидуальный пошив формы. Собрать мальчика в первый класс там стоит 32 тысячи рублей, а девочку — 38 тысяч рублей. Брюки и жилет для мальчика пошьют за 14000 рублей, пиджак за 12000 рублей, рубашку за 6000 рублей. Сарафан для девочек будет стоить 8000 рублей, юбка 5000 рублей, рубашка 6000 рублей, пиджак 12000 рублей, а жилет — 7000 рублей. В качестве скидки, в ателье предложили снизить цену рубашек на тысячу рублей. В другом из ателье комплекты формы для мальчика и девочки могут пошить по следующим ценам: пиджак с пришитой эмблемой — 2670 рублей, жилет для девочек — 1970 рублей, сарафан — 2770 рублей, юбка — 1200 рублей. Итого: 8610 рублей. Для мальчиков шьют два вида жилетов: с молнией и без, стоят они 2170 рублей и 1770 рублей соответственно, брюки стоят 2600 рублей. Итого: 9210 рублей, если выбрать обе модели жилета. Обувь и рубашки родителям придется купить отдельно. В третьем ателье при подсчете ориентируются на ассортимент в розничных магазинах, чтобы заказчик мог решить для себя, что предпочтительнее: пошить на заказ или купить. Так, для девочек комплект из сарафана (1500 рублей), юбки (1200 рублей), рубашки с длинным рукавом (1500 рублей), жилетки (1500 рублей) и пиджака обойдется в 11,5 тысяч рублей. Комплект для мальчиков, состоящий из брюк (1500 рублей), жилетки (1500 рублей), рубашки с длинным рукавом (1500 рублей) и пиджака (3000 рублей), будет стоить 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU подсчитало, сколько стоит покупка одежды, обуви и рюкзака для первоклассников в сетевых магазинах. Там стоимость полного гардероба для девочек варьируется от 9496 рублей до 18022 рублей, а для мальчиков — от 7795 рублей до 11495 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость пошива школьной формы в некоторых ателье Екатеринбурга сопоставима с половиной среднемесячной зарплаты — 38 тысяч рублей, тогда как, по данным Росстата, свердловчане в среднем получают 84,6 тысяч рублей в месяц, Корреспондент URA.RU обратился в мастерские по созданию одежды, чтобы найти наиболее выгодные предложения. В одном из ателье предложили самые высокие цены на индивидуальный пошив формы. Собрать мальчика в первый класс там стоит 32 тысячи рублей, а девочку — 38 тысяч рублей. Брюки и жилет для мальчика пошьют за 14000 рублей, пиджак за 12000 рублей, рубашку за 6000 рублей. Сарафан для девочек будет стоить 8000 рублей, юбка 5000 рублей, рубашка 6000 рублей, пиджак 12000 рублей, а жилет — 7000 рублей. В качестве скидки, в ателье предложили снизить цену рубашек на тысячу рублей. В другом из ателье комплекты формы для мальчика и девочки могут пошить по следующим ценам: пиджак с пришитой эмблемой — 2670 рублей, жилет для девочек — 1970 рублей, сарафан — 2770 рублей, юбка — 1200 рублей. Итого: 8610 рублей. Для мальчиков шьют два вида жилетов: с молнией и без, стоят они 2170 рублей и 1770 рублей соответственно, брюки стоят 2600 рублей. Итого: 9210 рублей, если выбрать обе модели жилета. Обувь и рубашки родителям придется купить отдельно. В третьем ателье при подсчете ориентируются на ассортимент в розничных магазинах, чтобы заказчик мог решить для себя, что предпочтительнее: пошить на заказ или купить. Так, для девочек комплект из сарафана (1500 рублей), юбки (1200 рублей), рубашки с длинным рукавом (1500 рублей), жилетки (1500 рублей) и пиджака обойдется в 11,5 тысяч рублей. Комплект для мальчиков, состоящий из брюк (1500 рублей), жилетки (1500 рублей), рубашки с длинным рукавом (1500 рублей) и пиджака (3000 рублей), будет стоить 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU подсчитало, сколько стоит покупка одежды, обуви и рюкзака для первоклассников в сетевых магазинах. Там стоимость полного гардероба для девочек варьируется от 9496 рублей до 18022 рублей, а для мальчиков — от 7795 рублей до 11495 рублей.