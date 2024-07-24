В РФ стартовал прием заявлений на отсрочку от службы для IT-специалистов

Во время осеннего призыва специалисты IT-сферы смогут поучить отсрочку от срочной службы в армии. Подача документов для этого будет проходить до 6 августа, сообщает Минцифры России.
"IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала "Госуслуг"", — пишет министерство в своем telegram-канале. Подача документов будет проходить до 6 августа.
Так, для получения отсрочки, работодателям необходимо проверить и подтвердить информацию о сотрудниках в своем личном кабинете и передать данные в Минцифры до 11 августа. Компании также имеют право самостоятельно вносить данные своих сотрудников в списки на отсрочку.
Для получения отсрочки кандидат должен соответствовать следующим условиям:
- Быть гражданином России мужского пола;
- Возраст от 18 до 30 лет;
- Работать по трудовому договору на полный рабочий день;
- Иметь высшее образование по специальности, входящей в утвержденный перечень;
- Проработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за год до начала призыва;
- Также компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.
Уточняется, что требование о стаже не распространяется на выпускников вузов, которые устроились на работу в течение года после окончания обучения. По поданным на отсрочку от армии документах Минцифры предоставит собранную информацию в Минобороны до конца августа. Решения по предоставлению отсрочки будут приниматься комиссией с 1 октября по 31 декабря 2024 года.
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