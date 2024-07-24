В РФ стартовал прием заявлений на отсрочку от службы для IT-специалистов

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Для получения отсрочки от армии IT-специалист должен работать по трудовому договору полный и иметь высшее образование по специальности
Для получения отсрочки от армии IT-специалист должен работать по трудовому договору полный и иметь высшее образование по специальности Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Во время осеннего призыва специалисты IT-сферы смогут поучить отсрочку от срочной службы в армии. Подача документов для этого будет проходить до 6 августа, сообщает Минцифры России. 

"IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала "Госуслуг"", — пишет министерство в своем telegram-канале. Подача документов будет проходить до 6 августа.

Так, для получения отсрочки, работодателям необходимо проверить и подтвердить информацию о сотрудниках в своем личном кабинете и передать данные в Минцифры до 11 августа. Компании также имеют право самостоятельно вносить данные своих сотрудников в списки на отсрочку.

Для получения отсрочки кандидат должен соответствовать следующим условиям:

  • Быть гражданином России мужского пола;
  • Возраст от 18 до 30 лет;
  • Работать по трудовому договору на полный рабочий день;
  • Иметь высшее образование по специальности, входящей в утвержденный перечень;
  • Проработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за год до начала призыва;
  • Также компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.

Уточняется, что требование о стаже не распространяется на выпускников вузов, которые устроились на работу в течение года после окончания обучения. По поданным на отсрочку от армии документах Минцифры предоставит собранную информацию в Минобороны до конца августа. Решения по предоставлению отсрочки будут приниматься комиссией с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

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Во время осеннего призыва специалисты IT-сферы смогут поучить отсрочку от срочной службы в армии. Подача документов для этого будет проходить до 6 августа, сообщает Минцифры России.  "IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала "Госуслуг"", — пишет министерство в своем telegram-канале. Подача документов будет проходить до 6 августа. Так, для получения отсрочки, работодателям необходимо проверить и подтвердить информацию о сотрудниках в своем личном кабинете и передать данные в Минцифры до 11 августа. Компании также имеют право самостоятельно вносить данные своих сотрудников в списки на отсрочку. Для получения отсрочки кандидат должен соответствовать следующим условиям: Уточняется, что требование о стаже не распространяется на выпускников вузов, которые устроились на работу в течение года после окончания обучения. По поданным на отсрочку от армии документах Минцифры предоставит собранную информацию в Минобороны до конца августа. Решения по предоставлению отсрочки будут приниматься комиссией с 1 октября по 31 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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