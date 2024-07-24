Британские самолеты подлетели к российской границе

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Обзорная по городу. Пермь , военная авиация, истребитель, су
Три истребителя ВВС Великобритании залетели в акваторий Черного моря Фото:

К российской границе в акватории Черного моря залетели стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании, однако российский истребитель предотвратил нарушение границы. Об этом заявили в МО РФ.

«Истребитель Су-27 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании в акватории Черного моря», — сообщили в ТАСС со ссылкой на министерство. Там добавили, что нарушение государственной границы РФ допущено не было.

Ранее американские стратегические бомбардировщики B-52H пытались нарушить границу с Россией в районе Баренцева моря. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили этого.

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К российской границе в акватории Черного моря залетели стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании, однако российский истребитель предотвратил нарушение границы. Об этом заявили в МО РФ. «Истребитель Су-27 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании в акватории Черного моря», — сообщили в ТАСС со ссылкой на министерство. Там добавили, что нарушение государственной границы РФ допущено не было. Ранее американские стратегические бомбардировщики B-52H пытались нарушить границу с Россией в районе Баренцева моря. Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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