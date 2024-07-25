Зеленский: задержан убийца депутата Рады Фарион

Убийца экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион задержан в Днепре. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что подозреваемым оказался 18-летний парень.
В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы. Зеленский поручил Клименко представить обществу все подробности по этому делу.
Экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион убили во Львове 19 июля. Зеленский обещал найти виновников. Реакция в России на это событие описана в материале URA.RU.
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