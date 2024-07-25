Зеленский: задержан убийца депутата Рады Фарион

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На Украине задержан подозреваемый по делу об убийстве Ирины Фарион, заявил Зеленский
На Украине задержан подозреваемый по делу об убийстве Ирины Фарион, заявил Зеленский Фото:

Убийца экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион задержан в Днепре. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что подозреваемым оказался 18-летний парень.

В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы. Зеленский поручил Клименко представить обществу все подробности по этому делу.

Экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион убили во Львове 19 июля. Зеленский обещал найти виновников. Реакция в России на это событие описана в материале URA.RU.

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Убийца экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион задержан в Днепре. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. «Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что подозреваемым оказался 18-летний парень. В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы. Зеленский поручил Клименко представить обществу все подробности по этому делу. Экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион убили во Львове 19 июля. Зеленский обещал найти виновников. Реакция в России на это событие описана в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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