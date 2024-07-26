Под Магнитогорском из-за ливней перенесены заезды в детские лагеря

Заезды в детские лагеря перенесены из-за непогоды (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, предупредили об отмене заезда в детский лагерь «Горное ущелье», который был намечен на 26 июля. Под вопросом остается заезд в лагерь «Уральские зори», сообщили в администрации учреждений.

«Сегодня утром по причине непрекращающихся дождей началось частичное подтопление территории ДООЦ „Горное ущелье“. С целью минимизации рисков отдыхающим детям принято решение перенести заезд 26 июля. Дата заезда будет уточнена в зависимости от развития ситуации с паводком», — говорится в сообщении администрации лагеря.

По заезду в ДООЦ «Уральские зори» 27 июля решение еще не принято. Родителям предложили следить за официальной информацией на сайтах лагерей.