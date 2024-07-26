Под Магнитогорском из-за ливней перенесены заезды в детские лагеря

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Летняя смена в детском лагере Заря. Свердловская область, летний лагерь, лагерь, корпуса, детский лагерь заря
Заезды в детские лагеря перенесены из-за непогоды (фото из архива) Фото:

Жителей Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, предупредили об отмене заезда в детский лагерь «Горное ущелье», который был намечен на 26 июля. Под вопросом остается заезд в лагерь «Уральские зори», сообщили в администрации учреждений.

«Сегодня утром по причине непрекращающихся дождей началось частичное подтопление территории ДООЦ „Горное ущелье“. С целью минимизации рисков отдыхающим детям принято решение перенести заезд 26 июля. Дата заезда будет уточнена в зависимости от развития ситуации с паводком», — говорится в сообщении администрации лагеря.

По заезду в ДООЦ «Уральские зори» 27 июля решение еще не принято. Родителям предложили следить за официальной информацией на сайтах лагерей.

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Жителей Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, предупредили об отмене заезда в детский лагерь «Горное ущелье», который был намечен на 26 июля. Под вопросом остается заезд в лагерь «Уральские зори», сообщили в администрации учреждений. «Сегодня утром по причине непрекращающихся дождей началось частичное подтопление территории ДООЦ „Горное ущелье“. С целью минимизации рисков отдыхающим детям принято решение перенести заезд 26 июля. Дата заезда будет уточнена в зависимости от развития ситуации с паводком», — говорится в сообщении администрации лагеря. По заезду в ДООЦ «Уральские зори» 27 июля решение еще не принято. Родителям предложили следить за официальной информацией на сайтах лагерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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