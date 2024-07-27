Правительство упростило поездки дальнобойщиков между Россией и Китаем

Правительство России одобрило проект договора, который упростит передвижение дальнобойщиков между Россией и Китаем. Это распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Граждане въезжают на территорию государства другой стороны по многократным визам сроком на один год, выдаваемым на основании нот или официальных писем. Продолжительность каждого пребывания составляет 30 дней», — отмечено в новой версии документа. Информацию об этом передает ТАСС.
В рамках проекта значительно расширен список учреждений, которые могут выдавать необходимые документы для пересечения границы. Теперь в этот список включены не только представительства МИД, но и министерство транспорта РФ и его региональные филиалы, а также соответствующие китайские органы в лице канцелярии иностранных дел провинциального уровня, министерства транспорта и уполномоченных им компетентных транспортных органов провинциального уровня.
Ранее сообщалось, что Китай хочет упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из РФ. Данный вопрос стали рассматривать из-за того, что российские дальнобойщики пожаловались на трудности с оформлением визы в Китай.
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