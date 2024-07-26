Мэр Ханты-Мансийска анонсировал изменения в работе общественного транспорта

В Ханты-Мансийске запустят автобусы по новому маршруту. Он получит четвертый номер и свяжет микрорайон «Береговая зона» с районом ОМК, сообщил глава города Максим Ряшин.
«Дополнительные единицы общественного транспорта позволили ввести новый маршрут по регулируемому тарифу №4 „мкр. Береговая зона — ОМК“, который начнет свою работу с 1 августа. Он обеспечит транспортную связь микрорайона „Береговая зона“ по улице Гагарина через центр города с районом „ОМК“, — рассказал мэр в своем telegram-канале.
Благодаря появлению в автопарке окружной столицы новых автобусов, также удалось улучшить схему движения других маршрутов. Новые остановки добавили в маршруты №8, №21 и №77.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на линию выпустили пять новых автобусов марки «НефАЗ». Как тогда заявлял Ряшин, это поможет разгрузить пассажиропоток.
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