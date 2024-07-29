В Екатеринбурге умер статусный мусульманский священник, ему было 95 лет

В Екатеринбурге умер председатель Совета старейшин мусульман Раис Нуриманов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оргкомитет по 300-летию Екатеринбурга в резиденции, портрет, нуриманов раис
Нуриманов до последнего участвовал в жизни мусульманской общины Фото:

В Екатеринбурге скончался председатель Совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов. Об этом рассказали URA.RU в мусульманской общине.

«В свои 95 лет он был деятелен, его энергия поражала многих молодых людей. Мусульманская община скорбит о потере своего мудрейшего единоверца и выпадет глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в некрологе. Раис Нуриманов молился о завершении строительства Соборной мечети в Екатеринбурге. Этому делу он посвятил 20 лет своей жизни.

При жизни Нуриманов был награжден медалями «Лучшему тренеру-общественнику Свердловской области», «Ветеран труда», «Меценат столетия», «За духовное единение» и многими другими. Также он был наделен статусом персонального пенсионера республиканского значения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге скончался председатель Совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов. Об этом рассказали URA.RU в мусульманской общине. «В свои 95 лет он был деятелен, его энергия поражала многих молодых людей. Мусульманская община скорбит о потере своего мудрейшего единоверца и выпадет глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в некрологе. Раис Нуриманов молился о завершении строительства Соборной мечети в Екатеринбурге. Этому делу он посвятил 20 лет своей жизни. При жизни Нуриманов был награжден медалями «Лучшему тренеру-общественнику Свердловской области», «Ветеран труда», «Меценат столетия», «За духовное единение» и многими другими. Также он был наделен статусом персонального пенсионера республиканского значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...