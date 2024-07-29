В Екатеринбурге умер статусный мусульманский священник, ему было 95 лет

В Екатеринбурге умер председатель Совета старейшин мусульман Раис Нуриманов

29 июля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Нуриманов до последнего участвовал в жизни мусульманской общины Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге скончался председатель Совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов. Об этом рассказали URA.RU в мусульманской общине. «В свои 95 лет он был деятелен, его энергия поражала многих молодых людей. Мусульманская община скорбит о потере своего мудрейшего единоверца и выпадет глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в некрологе. Раис Нуриманов молился о завершении строительства Соборной мечети в Екатеринбурге. Этому делу он посвятил 20 лет своей жизни. При жизни Нуриманов был награжден медалями «Лучшему тренеру-общественнику Свердловской области», «Ветеран труда», «Меценат столетия», «За духовное единение» и многими другими. Также он был наделен статусом персонального пенсионера республиканского значения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончался председатель Совета старейшин мусульман Свердловской области Раис Нуриманов. Об этом рассказали URA.RU в мусульманской общине. «В свои 95 лет он был деятелен, его энергия поражала многих молодых людей. Мусульманская община скорбит о потере своего мудрейшего единоверца и выпадет глубокие соболезнования его семье и близким», — говорится в некрологе. Раис Нуриманов молился о завершении строительства Соборной мечети в Екатеринбурге. Этому делу он посвятил 20 лет своей жизни. При жизни Нуриманов был награжден медалями «Лучшему тренеру-общественнику Свердловской области», «Ветеран труда», «Меценат столетия», «За духовное единение» и многими другими. Также он был наделен статусом персонального пенсионера республиканского значения.