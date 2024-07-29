Мощные ливни помешали ремонтам в центре Екатеринбурга

Из-за ливней и гроз в Екатеринбурге ремонт Исторического сквера и сквера имени Попова завершится позднее первого августа. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Сроки, установленные контрактами. Продлять их невозможно. Подрядчик полагал, что завершит все работы в самостоятельно установленный им график, но из-за дождей не успел. Однако согласно контрактным обязательствам все работы будут закончены в срок», — уточнили в мэрии Екатеринбурга.
Впервые гранитную плитку в сквере имени Попова заменили в 2018 году при мэре Александре Высокинском, когда на ремонт направляли 40 миллионов рублей. Однако после выполнения работ плитка стала неустойчивой, вызывая жалобы горожан. Комитет по благоустройству мэрии требовал от подрядчика устранить дефекты. Компания отрицала свою вину и даже выиграла суд у городской администрации. Также на время работ Исторический сквер останется открытым, а места, где будет идти ремонт оградят строительными щитами. На замену плитки заложили 10,8 млн рублей.
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