Зараженные вирусом томаты завезли в Екатеринбург из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть продукции уничтожили
Часть продукции уничтожили Фото:

В Екатеринбург 11 сентября завезли из Узбекистана 19,5 тонны томатов, часть из которых оказалась зараженная. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«По результатам лабораторной экспертизы в 840 килограммах томатов обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве. Досмотр опасной поставки проводили инспектор совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В целях предотвращения распространения вируса опасную продукцию уничтожили. Такая мера предусмотрена карантинным законодательством РФ.

Ранее на полки в магазины Екатеринбурга и других городов региона завезли четыре тонны зараженных апельсинов из Южной Африки. Перед этим их отправили на экспертизу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург 11 сентября завезли из Узбекистана 19,5 тонны томатов, часть из которых оказалась зараженная. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «По результатам лабораторной экспертизы в 840 килограммах томатов обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве. Досмотр опасной поставки проводили инспектор совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В целях предотвращения распространения вируса опасную продукцию уничтожили. Такая мера предусмотрена карантинным законодательством РФ. Ранее на полки в магазины Екатеринбурга и других городов региона завезли четыре тонны зараженных апельсинов из Южной Африки. Перед этим их отправили на экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...