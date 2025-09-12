Зараженные вирусом томаты завезли в Екатеринбург из Узбекистана

В Екатеринбург 11 сентября завезли из Узбекистана 19,5 тонны томатов, часть из которых оказалась зараженная. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«По результатам лабораторной экспертизы в 840 килограммах томатов обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве. Досмотр опасной поставки проводили инспектор совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В целях предотвращения распространения вируса опасную продукцию уничтожили. Такая мера предусмотрена карантинным законодательством РФ.
Ранее на полки в магазины Екатеринбурга и других городов региона завезли четыре тонны зараженных апельсинов из Южной Африки. Перед этим их отправили на экспертизу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!