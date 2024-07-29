В Магнитогорске Челябинской области в 149 микрорайоне построят пятиэтажный спорткомплекс с 50-метровым бассейном и батутным залом. На данный момент мэрия города ищет подрядчика на возведение объекта, стоимость работ обойдется в 1 миллиард 901 млн рублей. Работы по строительству здания должны быть выполнены к ноябрю 2027 года, сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149 микрорайоне города Магнитогорска Челябинской области. Дата начала исполнения контракта – 1 октября, срок исполнения контакта — 10 ноября 2027 года», — сообщается на сайте.
Положительное заключение на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса получила проектная группа «Урал». В пятиэтажном комплексе будет бассейн длиной 50 метров, трибуны на 426 мест и балкон для 49 зрителей. Также в здании разместится батутный зал с трибунами на 113 места, зал для сухого плавания, тренажерный зал и современный буфет. Подрядчик по строительству комплекса будет определен 31 июля 2024 года.
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