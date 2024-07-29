В Челябинске уроженцы Азербайджана похитили выходца из Таджикистана ради выкупа

В Челябинске 29 июля два уроженца Азербайджана похитили выходца из Таджикистана. Они потребовали полмиллиона рублей за освобождение похищенного, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«В Челябинске на улице Энгельса утром 29 июля двое неизвестных затолкали в машину 43-летнего мужчину и увезли, предварительно, в сторону Татарстана. Они потребовали выкуп в полмиллиона рублей. Родственники похищенного подготовили деньги и обратились в правоохранительные органы», — сообщил источник агентства.
При передаче денег 30 июля при участии сотрудников Росгвардии были задержаны два человека. Как выяснилось, похищенный мужчина удерживался в квартире в Еманжелинске. Он освобожден.
В пресс-службе главка МВД подтвердили случившееся, не вдаваясь в подробности. «Заявление поступило вечером 29 июля. Благодаря оперативным действиям полиции и Росгвардии подозреваемые задержаны. Материалы переданы в региональное управление следственного комитета».
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