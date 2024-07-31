Запрет на экспорт бензина продлили

Запрет на экспорт бензина из России вступит в силу с сентября или октября

31 июля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Запрет на экспорт бензина вступит в силу с сентября — октября 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские власти запретят экспорт бензина из страны с сентября или октября 2024 года. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. «Власти приняли принципиальное решение ограничить экспорт бензина из России в сентябре — октябре», — передает РИА Новости слова Сорокина. Ранее сообщалось, что с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина, который, как ожидается, продлится как минимум месяц и спровоцирует рост оптовых цен на топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за последние два месяца оптовые цены на топливо уже увеличились на 10-30%. Так, стоимость бензина марки АИ-92 за период с 20 мая по 30 июля выросла на 13%, достигнув отметки в 54,486 тысячи рублей за тонну. Цена на АИ-95 за тот же период подскочила на 29%, до 72,712 тысячи рублей за тонну. Однако в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому рост цен на дизельное топливо, автомобильный и прямогонный бензин и авиационный керосин не будет превышать прогнозируемый уровень инфляции. Также авторы инициативы напоминают, что в 2019 году был принят федеральный закон о введение механизма демпфера на топливо. Он направлен на стабилизацию на внутреннем рынке цен на бензин, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти запретят экспорт бензина из страны с сентября или октября 2024 года. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. «Власти приняли принципиальное решение ограничить экспорт бензина из России в сентябре — октябре», — передает РИА Новости слова Сорокина. Ранее сообщалось, что с 1 августа будет возобновлен запрет на экспорт бензина, который, как ожидается, продлится как минимум месяц и спровоцирует рост оптовых цен на топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), за последние два месяца оптовые цены на топливо уже увеличились на 10-30%. Так, стоимость бензина марки АИ-92 за период с 20 мая по 30 июля выросла на 13%, достигнув отметки в 54,486 тысячи рублей за тонну. Цена на АИ-95 за тот же период подскочила на 29%, до 72,712 тысячи рублей за тонну. Однако в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому рост цен на дизельное топливо, автомобильный и прямогонный бензин и авиационный керосин не будет превышать прогнозируемый уровень инфляции. Также авторы инициативы напоминают, что в 2019 году был принят федеральный закон о введение механизма демпфера на топливо. Он направлен на стабилизацию на внутреннем рынке цен на бензин, передает РАПСИ.