Что поменяется на российском рынке топлива после запрета на экспорт

Запрет на экспорт бензина повысил цены на оптовую продажу топлива
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Цены на оптовую и розничную продажу бензина из-за запрета на экспорт топлива выросли
Цены на оптовую и розничную продажу бензина из-за запрета на экспорт топлива выросли Фото:

Запрет на экспорт бензина, который будет возобновлен с 1 августа минимум на месяц, приведет к повышению оптовых цен на топливо. За два месяца они выросли на 10-30%, говорится в данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Также ускорился рост и розничных цен на бензин. 

«АИ-92 с 20 мая по 30 июля подорожал на 13%, до 54,486 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 — на 29%, до 72,712 тысяч рублей за тонну», — говорится в данных СПбМТСБ. Всего за два месяца цены выросли на 10-30%. Информацию передает РБК. 

Отмечается, что с июня цены на бензин непрерывно росли, они скорректировались вниз только в конце июля 2024 года. Также 24 июля АИ-95 стал стоить по оптовой цене 75,296 тысяч рублей за тонну, что обновило максимум текущего года. 

Кроме того, ускорился и рост розничных цен. Так, в июле в РФ рост цен на бензин в среднем составил 0,5–0,6%, хотя в июне он был на отметке 0,2–0,4%, говорится в данных Росстата. Также на 22 июля 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года рост цен на бензин достиг 4,7%.

Ранее эксперт в области топливного рынка Анастасия Бунина дала комментарий по поводу возможного запрета на вывоз дизельного топлива из РФ. По ее словам, из-за серьезного уровня роста цен на топливо уже назрело введение строгих ограничений для нефтеперерабатывающих заводов. Так, с начала января биржевая цена на дизель увеличилась на 21%, передает 360.ru.

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Запрет на экспорт бензина, который будет возобновлен с 1 августа минимум на месяц, приведет к повышению оптовых цен на топливо. За два месяца они выросли на 10-30%, говорится в данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Также ускорился рост и розничных цен на бензин.  «АИ-92 с 20 мая по 30 июля подорожал на 13%, до 54,486 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 — на 29%, до 72,712 тысяч рублей за тонну», — говорится в данных СПбМТСБ. Всего за два месяца цены выросли на 10-30%. Информацию передает РБК.  Отмечается, что с июня цены на бензин непрерывно росли, они скорректировались вниз только в конце июля 2024 года. Также 24 июля АИ-95 стал стоить по оптовой цене 75,296 тысяч рублей за тонну, что обновило максимум текущего года.  Кроме того, ускорился и рост розничных цен. Так, в июле в РФ рост цен на бензин в среднем составил 0,5–0,6%, хотя в июне он был на отметке 0,2–0,4%, говорится в данных Росстата. Также на 22 июля 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года рост цен на бензин достиг 4,7%. Ранее эксперт в области топливного рынка Анастасия Бунина дала комментарий по поводу возможного запрета на вывоз дизельного топлива из РФ. По ее словам, из-за серьезного уровня роста цен на топливо уже назрело введение строгих ограничений для нефтеперерабатывающих заводов. Так, с начала января биржевая цена на дизель увеличилась на 21%, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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