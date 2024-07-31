Что поменяется на российском рынке топлива после запрета на экспорт

Запрет на экспорт бензина, который будет возобновлен с 1 августа минимум на месяц, приведет к повышению оптовых цен на топливо. За два месяца они выросли на 10-30%, говорится в данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Также ускорился рост и розничных цен на бензин.
«АИ-92 с 20 мая по 30 июля подорожал на 13%, до 54,486 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 — на 29%, до 72,712 тысяч рублей за тонну», — говорится в данных СПбМТСБ. Всего за два месяца цены выросли на 10-30%. Информацию передает РБК.
Отмечается, что с июня цены на бензин непрерывно росли, они скорректировались вниз только в конце июля 2024 года. Также 24 июля АИ-95 стал стоить по оптовой цене 75,296 тысяч рублей за тонну, что обновило максимум текущего года.
Кроме того, ускорился и рост розничных цен. Так, в июле в РФ рост цен на бензин в среднем составил 0,5–0,6%, хотя в июне он был на отметке 0,2–0,4%, говорится в данных Росстата. Также на 22 июля 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года рост цен на бензин достиг 4,7%.
Ранее эксперт в области топливного рынка Анастасия Бунина дала комментарий по поводу возможного запрета на вывоз дизельного топлива из РФ. По ее словам, из-за серьезного уровня роста цен на топливо уже назрело введение строгих ограничений для нефтеперерабатывающих заводов. Так, с начала января биржевая цена на дизель увеличилась на 21%, передает 360.ru.
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