30 июля 2024

В ХМАО осудят мужчину, который зарезал соседа из-за замечания

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовец зарезал соседа, который сделал ему замечание
Нижневартовец зарезал соседа, который сделал ему замечание Фото:

В Нижневартовске отправили под суд местного жителя, который зарезал своего соседа. Погибший пришел к нему, чтобы сделать замечание из-за шума в подъезде.

«Обвиняемый и его знакомый употребляли спиртное, курили и шумели на лестничной площадке в подъезде дома № 55 по улице Чапаева города Нижневартовска. В связи с нарушением общественного порядка сосед с пятого этажа вышел в подъезд и сделал мужчинам замечание. В ходе произошедшего конфликта находившийся в состоянии опьянения обвиняемый причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения», — говорится в telegram-канале окружного СК.

Потерпевший скончался на месте, а сам инцидент произошел в конце мая. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его дело направили на рассмотрение в суд.

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В Нижневартовске отправили под суд местного жителя, который зарезал своего соседа. Погибший пришел к нему, чтобы сделать замечание из-за шума в подъезде. «Обвиняемый и его знакомый употребляли спиртное, курили и шумели на лестничной площадке в подъезде дома № 55 по улице Чапаева города Нижневартовска. В связи с нарушением общественного порядка сосед с пятого этажа вышел в подъезд и сделал мужчинам замечание. В ходе произошедшего конфликта находившийся в состоянии опьянения обвиняемый причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения», — говорится в telegram-канале окружного СК. Потерпевший скончался на месте, а сам инцидент произошел в конце мая. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его дело направили на рассмотрение в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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