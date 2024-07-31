Мэр Екатеринбурга пошел к миллиардерам спасать День города

Алексей Орлов попытается расширить список хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге

31 июля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

В окружении Алексея Орлова царит опасная расслабленность: «Это ведь не 300-летие» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично включился в переговоры о Дне города, который намечен на 17 августа и рискует стать самым неинтересным за последние годы. Как стало известно URA.RU, мэр попросил подключиться к формированию программы известных городских миллиардеров-меценатов. «Речь, вероятно, идет о приглашении хедлайнеров, на них в городском бюджете средства не заложены», — поделился информированный источник, близкий к оргкомитету события. Фамилии бизнесменов, с которыми общался Орлов, он не раскрыл. На текущий момент запланирован лишь один звездный коллектив — группа Dabro (2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке»). Ее один из меценатов хотел привезти в Екатеринбург на концерт 9 мая, но из-за теракта в «Крокусе» план сорвался. Поскольку артисты уже оплачены, было решено перенести их выступление на 17 августа. Также в кулуарах ходили слухи, что на Дне города примерно по такой же схеме может выступить Валерия, но они пока не подтверждаются. Собственная программа традиционно будет у Академического района, развитием которого занимается группа «Ренова». Если мэрия не сумеет расширить список знаменитостей, за событиями горожане поедут именно туда. Свой предварительный план чиновники озвучат 1 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично включился в переговоры о Дне города, который намечен на 17 августа и рискует стать самым неинтересным за последние годы. Как стало известно URA.RU, мэр попросил подключиться к формированию программы известных городских миллиардеров-меценатов. «Речь, вероятно, идет о приглашении хедлайнеров, на них в городском бюджете средства не заложены», — поделился информированный источник, близкий к оргкомитету события. Фамилии бизнесменов, с которыми общался Орлов, он не раскрыл. На текущий момент запланирован лишь один звездный коллектив — группа Dabro (2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке»). Ее один из меценатов хотел привезти в Екатеринбург на концерт 9 мая, но из-за теракта в «Крокусе» план сорвался. Поскольку артисты уже оплачены, было решено перенести их выступление на 17 августа. Также в кулуарах ходили слухи, что на Дне города примерно по такой же схеме может выступить Валерия, но они пока не подтверждаются. Собственная программа традиционно будет у Академического района, развитием которого занимается группа «Ренова». Если мэрия не сумеет расширить список знаменитостей, за событиями горожане поедут именно туда. Свой предварительный план чиновники озвучат 1 августа.