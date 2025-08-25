Россия отразила атаку ВСУ на Москву

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, которые летели в Москву
Два дрона сбиты на подлете к Москве, уточнил Сергей Собянин
Два беспилотника, летевших в сторону Москвы, были уничтожены средствами противовоздушной обороны РФ утром 25 августа. Об этом сообщил столичный глава Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своем telegram-канале. Мэр города добавил, что на месте падения дронов работают специалисты. О пострадавших не сообщается.

Также сообщалось об атаке на Белгородскую область в ночь на 25 августа. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что в результате происшествия пострадали четверо. ВСУ периодически отправляют беспилотники в сторону России. 

