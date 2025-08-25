Россияне смогут сами ограничивать себе доступ к опасному контенту

В России могут внедрить механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту в интернете. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомились журналисты.
В документе говорится о распространяемой в интернете информации, которая может представлять потенциальную опасность и при этом находится в открытом доступе на территории России. Данные из плана правительства приводит ТАСС.
Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие профильные ведомства займутся проработкой вопроса о возможности введения механизма самостоятельной блокировки такой информации пользователями. Согласно утвержденному плану, ведомства должны представить в правительство конкретные предложения по реализации инициативы.
