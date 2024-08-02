Генпрокуратура РФ усмотрела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

02 августа 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Опасения вызвали новые полномочия полиции Фото: Илья Московец © URA.RU Генпрокуратура выразила опасения, что расширение полномочий полицейских в вопросах миграционного контроля приведет к ограничению прав законопослушных граждан РФ. Об этом на заседании профильного комитета Совета федерации, где рассматривались соответствующие поправки, заявил начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов. «Закон (о мигрантах — прим. URA.RU) отвечает сложившейся политической ситуации в стране и ожиданиям общества. Но документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих тем лиц, просто при наличии „достаточных оснований полагать“, что там находится „контролируемое лицо“. В Генпрокуратуре усматривают в этом риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища», — прокурора цитирует « Коммерсант ». В конце июля Госдума единогласно поддержала необходимость менять миграционные законы. Депутаты собираются обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усовершенствовать нормативные акты, регулирующие процессы миграции. Так был одобрен проект закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, могут быть лишены гражданства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура выразила опасения, что расширение полномочий полицейских в вопросах миграционного контроля приведет к ограничению прав законопослушных граждан РФ. Об этом на заседании профильного комитета Совета федерации, где рассматривались соответствующие поправки, заявил начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов. «Закон (о мигрантах — прим. URA.RU) отвечает сложившейся политической ситуации в стране и ожиданиям общества. Но документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих тем лиц, просто при наличии „достаточных оснований полагать“, что там находится „контролируемое лицо“. В Генпрокуратуре усматривают в этом риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища», — прокурора цитирует «Коммерсант». В конце июля Госдума единогласно поддержала необходимость менять миграционные законы. Депутаты собираются обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усовершенствовать нормативные акты, регулирующие процессы миграции. Так был одобрен проект закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, могут быть лишены гражданства.