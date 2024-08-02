Генпрокуратура РФ усмотрела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, очередь , сотрудник полиции, гибдд, столпотворение
Опасения вызвали новые полномочия полиции Фото:

Генпрокуратура выразила опасения, что расширение полномочий полицейских в вопросах миграционного контроля приведет к ограничению прав законопослушных граждан РФ. Об этом на заседании профильного комитета Совета федерации, где рассматривались соответствующие поправки, заявил начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов.

«Закон (о мигрантах — прим. URA.RU) отвечает сложившейся политической ситуации в стране и ожиданиям общества. Но документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих тем лиц, просто при наличии „достаточных оснований полагать“, что там находится „контролируемое лицо“. В Генпрокуратуре усматривают в этом риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища», — прокурора цитирует «Коммерсант».

В конце июля Госдума единогласно поддержала необходимость менять миграционные законы. Депутаты собираются обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усовершенствовать нормативные акты, регулирующие процессы миграции. Так был одобрен проект закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, могут быть лишены гражданства.

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Генпрокуратура выразила опасения, что расширение полномочий полицейских в вопросах миграционного контроля приведет к ограничению прав законопослушных граждан РФ. Об этом на заседании профильного комитета Совета федерации, где рассматривались соответствующие поправки, заявил начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов. «Закон (о мигрантах — прим. URA.RU) отвечает сложившейся политической ситуации в стране и ожиданиям общества. Но документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих тем лиц, просто при наличии „достаточных оснований полагать“, что там находится „контролируемое лицо“. В Генпрокуратуре усматривают в этом риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища», — прокурора цитирует «Коммерсант». В конце июля Госдума единогласно поддержала необходимость менять миграционные законы. Депутаты собираются обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усовершенствовать нормативные акты, регулирующие процессы миграции. Так был одобрен проект закон, согласно которому иностранцы, получившие российское гражданство и не вставшие на воинский учет, могут быть лишены гражданства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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