Politico: в ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за РФ

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, венгрия, улица ракоци, архитектура будапешта
Группа из 70 депутатов ЕП требует исключить Венгрию из Шенгена Фото:

Чехия и Литва направили в Еврокомиссию (ЕК) письмо от 70 депутатов Европарламента (ЕП) с требованием приостановить участие Венгрии в зоне Шенгенского соглашения. Это связано с решением Будапешта ослабить визовые требования для граждан восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Евродепутаты от Чехии и Литвы <…> направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии <…> Депутаты отметили, что «если венгерское правительство откажется изменить свою политику», то ЕК и все члены ЕС «должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне», — заявили в ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

Депутаты ЕП подчеркнули, что действия Будапешта несут потенциальную угрозу безопасности стран Шенгенского соглашения. По их словам, для Венгрии необходимо ввести пограничный контроль, а другие страны-участницы Шенгена должны перестать признавать ее визы.

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Чехия и Литва направили в Еврокомиссию (ЕК) письмо от 70 депутатов Европарламента (ЕП) с требованием приостановить участие Венгрии в зоне Шенгенского соглашения. Это связано с решением Будапешта ослабить визовые требования для граждан восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Евродепутаты от Чехии и Литвы <…> направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии <…> Депутаты отметили, что «если венгерское правительство откажется изменить свою политику», то ЕК и все члены ЕС «должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне», — заявили в ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. Депутаты ЕП подчеркнули, что действия Будапешта несут потенциальную угрозу безопасности стран Шенгенского соглашения. По их словам, для Венгрии необходимо ввести пограничный контроль, а другие страны-участницы Шенгена должны перестать признавать ее визы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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