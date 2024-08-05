Politico: в ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за РФ

Чехия и Литва направили в Еврокомиссию (ЕК) письмо от 70 депутатов Европарламента (ЕП) с требованием приостановить участие Венгрии в зоне Шенгенского соглашения. Это связано с решением Будапешта ослабить визовые требования для граждан восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Евродепутаты от Чехии и Литвы <…> направили письмо в ЕК с призывом принять срочные меры по расследованию соответствующего решения Венгрии <…> Депутаты отметили, что «если венгерское правительство откажется изменить свою политику», то ЕК и все члены ЕС «должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне», — заявили в ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Депутаты ЕП подчеркнули, что действия Будапешта несут потенциальную угрозу безопасности стран Шенгенского соглашения. По их словам, для Венгрии необходимо ввести пограничный контроль, а другие страны-участницы Шенгена должны перестать признавать ее визы.
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