В Челябинске резко выросло число арендных однокомнатных и двухкомнатных квартир

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, аренда, аренда квартир
Число арендных однокомнатных квартир на вторичном рынке выросло на 54% Фото:

В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 число арендных однокомнатных квартир на вторичном рынке увеличилось на 54%, двухкомнатных квартир — на 84%. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе «Циан для профи».

«В Челябинске число арендных однокомнатных арендных квартир выросло на 54%, количество двухкомнатных увеличилось на 84%. Еще в пяти миллионниках уменьшилось количество либо „однушек“, либо „двушек“», — сообщили в пресс-службе.

При этом в Москве выбор арендных квартир, наоборот, уменьшился. Однокомнатных квартир на рынке аренды стало меньше на 38%, двухкомнатных — на 37%. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Омске и Казани.

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В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 число арендных однокомнатных квартир на вторичном рынке увеличилось на 54%, двухкомнатных квартир — на 84%. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе «Циан для профи». «В Челябинске число арендных однокомнатных арендных квартир выросло на 54%, количество двухкомнатных увеличилось на 84%. Еще в пяти миллионниках уменьшилось количество либо „однушек“, либо „двушек“», — сообщили в пресс-службе. При этом в Москве выбор арендных квартир, наоборот, уменьшился. Однокомнатных квартир на рынке аренды стало меньше на 38%, двухкомнатных — на 37%. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Омске и Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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