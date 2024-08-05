В Челябинске резко выросло число арендных однокомнатных и двухкомнатных квартир

05 августа 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Число арендных однокомнатных квартир на вторичном рынке выросло на 54% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 число арендных однокомнатных квартир на вторичном рынке увеличилось на 54%, двухкомнатных квартир — на 84%. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе «Циан для профи». «В Челябинске число арендных однокомнатных арендных квартир выросло на 54%, количество двухкомнатных увеличилось на 84%. Еще в пяти миллионниках уменьшилось количество либо „однушек“, либо „двушек“», — сообщили в пресс-службе. При этом в Москве выбор арендных квартир, наоборот, уменьшился. Однокомнатных квартир на рынке аренды стало меньше на 38%, двухкомнатных — на 37%. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Омске и Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 число арендных однокомнатных квартир на вторичном рынке увеличилось на 54%, двухкомнатных квартир — на 84%. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе «Циан для профи». «В Челябинске число арендных однокомнатных арендных квартир выросло на 54%, количество двухкомнатных увеличилось на 84%. Еще в пяти миллионниках уменьшилось количество либо „однушек“, либо „двушек“», — сообщили в пресс-службе. При этом в Москве выбор арендных квартир, наоборот, уменьшился. Однокомнатных квартир на рынке аренды стало меньше на 38%, двухкомнатных — на 37%. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Омске и Казани.