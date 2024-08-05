В Челябинской области выросли цены на картофель, огурцы и капусту

05 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Стоимость картофеля в Челябинской области с мая увеличилась на 17,9% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области с начала лета выросла стоимость картофеля, огурцов и капусты. Согласно ценам в сетевых магазинах, мониторинг которых провело URA.RU, с мая в регионе подорожали восемь видов овощей. Наибольший рост цен в регионе наблюдается на картофель. Стоимость килограмма в среднем увеличилась на 17,9% — с 48,9 до 59,5 рубля. При этом молодые клубни, цена которых в мае составляла 105,5 рубля, упали в стоимости на 43,6%. На втором месте по удорожанию оказался редис (14,2%) со стоимостью 288 рублей за килограмм. На третьем — среднеплодные гладкие огурцы, цена на которые выросла с 87,6 до 99 рублей (11,5%). Четвертое место по росту цен заняла тыква. Стоимость килограмма увеличилась со 137,3 до 153,8 рубля (10,8%). Белокочанная капуста попала в пятерку с ростом цен с 43,6 до 52,7 рубля или на 7,3%. На 5,6% подорожал и салат айсберг — стоимость одной штуки в среднем составила 161,4 рубля. Наименьший рост цен замечен на репчатый лук (1,3%, до 46,5 рубля) и чеснок (1,1%, до 353,8 рубля). На 9,2% стала дешевле брокколи — 329,4 рубля за килограмм. Стоимость также снизилась на морковь — с 72,1 до 56,1 рубля (на 12,2%), свеклу — с 76,1 до 64,3 рубля (15,5), и кабачки — с 127,3 до 64,3 (17%). Колючие огурцы в среднем стали на четверть дешевле — 100,3 рубля за килограмм против 133,1. Резко цена упала на баклажаны (39%) — с 271,5 до 166,7 рубля. На первом месте по снижению цен оказался сезонный перец, стоимость которого сократилась на 56,9%. Килограмм овоща обойдется в 120,9 рубля. В мае челябинцу пришлось бы выложить порядка 279,9 рубля. Стоимость болгарского перца при этом уменьшилась на 18,1% (с 323,8 до 265,3 рубля). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с начала лета выросла стоимость картофеля, огурцов и капусты. Согласно ценам в сетевых магазинах, мониторинг которых провело URA.RU, с мая в регионе подорожали восемь видов овощей. Наибольший рост цен в регионе наблюдается на картофель. Стоимость килограмма в среднем увеличилась на 17,9% — с 48,9 до 59,5 рубля. При этом молодые клубни, цена которых в мае составляла 105,5 рубля, упали в стоимости на 43,6%. На втором месте по удорожанию оказался редис (14,2%) со стоимостью 288 рублей за килограмм. На третьем — среднеплодные гладкие огурцы, цена на которые выросла с 87,6 до 99 рублей (11,5%). Четвертое место по росту цен заняла тыква. Стоимость килограмма увеличилась со 137,3 до 153,8 рубля (10,8%). Белокочанная капуста попала в пятерку с ростом цен с 43,6 до 52,7 рубля или на 7,3%. На 5,6% подорожал и салат айсберг — стоимость одной штуки в среднем составила 161,4 рубля. Наименьший рост цен замечен на репчатый лук (1,3%, до 46,5 рубля) и чеснок (1,1%, до 353,8 рубля). На 9,2% стала дешевле брокколи — 329,4 рубля за килограмм. Стоимость также снизилась на морковь — с 72,1 до 56,1 рубля (на 12,2%), свеклу — с 76,1 до 64,3 рубля (15,5), и кабачки — с 127,3 до 64,3 (17%). Колючие огурцы в среднем стали на четверть дешевле — 100,3 рубля за килограмм против 133,1. Резко цена упала на баклажаны (39%) — с 271,5 до 166,7 рубля. На первом месте по снижению цен оказался сезонный перец, стоимость которого сократилась на 56,9%. Килограмм овоща обойдется в 120,9 рубля. В мае челябинцу пришлось бы выложить порядка 279,9 рубля. Стоимость болгарского перца при этом уменьшилась на 18,1% (с 323,8 до 265,3 рубля).