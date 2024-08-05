Посол РФ в США: в американских тюрьмах находятся более 60 россиян

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В тюрьмах США содержится 62 гражданина РФ, заявил Анатолий Антонов Фото:

Сейчас в американских тюрьмах находится более 60 российских граждан. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и выдали США», — рассказал Антонов в разговоре с ТАСС. По его словам, речь идет о гражданах России, которые были задержаны не на территории Штатов, а в других странах и затем экстрадированы в США.

Ранее в аэропорту Анкары Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.

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Сейчас в американских тюрьмах находится более 60 российских граждан. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и выдали США», — рассказал Антонов в разговоре с ТАСС. По его словам, речь идет о гражданах России, которые были задержаны не на территории Штатов, а в других странах и затем экстрадированы в США. Ранее в аэропорту Анкары Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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