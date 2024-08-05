Посол РФ в США: в американских тюрьмах находятся более 60 россиян

05 августа 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

В тюрьмах США содержится 62 гражданина РФ, заявил Анатолий Антонов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сейчас в американских тюрьмах находится более 60 российских граждан. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и выдали США», — рассказал Антонов в разговоре с ТАСС. По его словам, речь идет о гражданах России, которые были задержаны не на территории Штатов, а в других странах и затем экстрадированы в США. Ранее в аэропорту Анкары Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас в американских тюрьмах находится более 60 российских граждан. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и выдали США», — рассказал Антонов в разговоре с ТАСС. По его словам, речь идет о гражданах России, которые были задержаны не на территории Штатов, а в других странах и затем экстрадированы в США. Ранее в аэропорту Анкары Россия и Запад провели беспрецедентный обмен заключенными, в котором приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом), Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом), Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.