В России появился сервис такси-лоукостер от «Яндекса»

06 августа 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

«Яндекс» ввел новый сервис такси-лоукостер, где поездки будут дешевле, чем в тарифе «Эконом» Фото: Роман Наумов © URA.RU «Яндекс» запустил новый сервис такси- лоукостер, в котором поездки будут дешевле тарифа «Эконом». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса». Отмечается, что сервисом можно будет воспользоваться в приложении «Везет». «В период повышенного спроса поездка в „Везет“ обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в „Экономе“ „Яндекс Такси“, но машину придется ждать дольше», — объяснили в «Яндексе». В пресс-службе поделились, что сервис подойдет для поездок в часпик или плохую погоду, а также для несрочных дел. Кроме того, цены будут ниже даже в пиковые часы. Из-за того, что стоимость не будет превышать 50% от базового тарифа. Водители будут те же, что и в тарифе «Эконом». Сервис «Везет» будет доступен во всех городах, где работает «Яндекс Такси». В 2021 год «Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет» за 178 миллионов долларов. Предполагается, что сделка должна позволить «Яндекс Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Яндекс» запустил новый сервис такси- лоукостер, в котором поездки будут дешевле тарифа «Эконом». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса». Отмечается, что сервисом можно будет воспользоваться в приложении «Везет». «В период повышенного спроса поездка в „Везет“ обойдется в среднем на 20% дешевле, чем в „Экономе“ „Яндекс Такси“, но машину придется ждать дольше», — объяснили в «Яндексе». В пресс-службе поделились, что сервис подойдет для поездок в часпик или плохую погоду, а также для несрочных дел. Кроме того, цены будут ниже даже в пиковые часы. Из-за того, что стоимость не будет превышать 50% от базового тарифа. Водители будут те же, что и в тарифе «Эконом». Сервис «Везет» будет доступен во всех городах, где работает «Яндекс Такси». В 2021 год «Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет» за 178 миллионов долларов. Предполагается, что сделка должна позволить «Яндекс Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы.