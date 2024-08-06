«Увезла реанимация»: в Екатеринбурге 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

В Екатеринбурге на Уралмаше (Орджоникидзевский район) 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа дома по ул. Донбасская, 37. Перед падением мальчик пытался достать игрушку.
«Увезла реанимация, пока был жив. Я приехала с работы, во дворе стояли две машины полицейских. Сначала соседи сказали, затем полиция подтвердила. Упал не во двор, а на улицу Донбасскую», — рассказал один из очевидцев.
Ребенок после падения остался жив и находится детской больнице №9. Как заявили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, ребенок потерял равновесие из-за чего и свалился в открытое окно. Матери дома не было, а отец отвлекся в тот момент.
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