«Увезла реанимация»: в Екатеринбурге 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа

В Екатеринбурге 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа
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Ребенок упал, потому что потерял равновесие (архивное фото)
Ребенок упал, потому что потерял равновесие (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше (Орджоникидзевский район) 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа дома по ул. Донбасская, 37. Перед падением мальчик пытался достать игрушку.

«Увезла реанимация, пока был жив. Я приехала с работы, во дворе стояли две машины полицейских. Сначала соседи сказали, затем полиция подтвердила. Упал не во двор, а на улицу Донбасскую», — рассказал один из очевидцев.

Ребенок после падения остался жив и находится детской больнице №9. Как заявили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, ребенок потерял равновесие из-за чего и свалился в открытое окно. Матери дома не было, а отец отвлекся в тот момент.

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В Екатеринбурге на Уралмаше (Орджоникидзевский район) 2-летний ребенок выпал из окна третьего этажа дома по ул. Донбасская, 37. Перед падением мальчик пытался достать игрушку. «Увезла реанимация, пока был жив. Я приехала с работы, во дворе стояли две машины полицейских. Сначала соседи сказали, затем полиция подтвердила. Упал не во двор, а на улицу Донбасскую», — рассказал один из очевидцев. Ребенок после падения остался жив и находится детской больнице №9. Как заявили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, ребенок потерял равновесие из-за чего и свалился в открытое окно. Матери дома не было, а отец отвлекся в тот момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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