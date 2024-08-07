Осужденным свердловским экс-полицейским ужесточили наказание

08 августа 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Суд изменил наказание бывшим полицейским на тюремное заключение (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд изменил наказание экс-замначальнику отдела полиции №6 подполковнику Игорю Киселеву и бывшему начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП-12 майору Максиму Кузьмину, которые ранее получили штрафы по делу о коррупции. Теперь суд отправил их за решетку, сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре. В марте текущего года Кузьмину назначили штраф в размере двух миллионов, а Киселеву — 950 тысяч рублей. «Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание фигурантам, назначив Кузьмину 7,5 года колонии строгого режима с лишением звания и права занимать должности в полиции на два года. Киселев получил три года колонии общего режима с лишением звания и права работать в органах на два года», — сообщили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу. По версии следствия, в апреле 2022-го в дежурную часть ОП-12 поступило сообщение о хищении имущества из садового дома в СНТ «Василек». Было возбуждено уголовное дело, которое вскоре раскрыли. На следующий день после задержания к Киселеву обратился бизнесмен из Азербайджана (родственник задержанного). Он предложил ему за 200 тысяч рублей прекратить дело. Тогда подполковник обратился к Кузьмину с просьбой оказать содействие. Тот помог, но потребовал еще 50 тысяч рублей за возвращение подозреваемому паспорта. Кроме того, в качестве вознаграждения Киселев получил коробку от IPhone 13, но та оказалась пустой. После этого его задержали оперативники управления службы безопасности, а затем схватили и Кузьмина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд изменил наказание экс-замначальнику отдела полиции №6 подполковнику Игорю Киселеву и бывшему начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП-12 майору Максиму Кузьмину, которые ранее получили штрафы по делу о коррупции. Теперь суд отправил их за решетку, сообщили URA.RU в свердловской прокуратуре. В марте текущего года Кузьмину назначили штраф в размере двух миллионов, а Киселеву — 950 тысяч рублей. «Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание фигурантам, назначив Кузьмину 7,5 года колонии строгого режима с лишением звания и права занимать должности в полиции на два года. Киселев получил три года колонии общего режима с лишением звания и права работать в органах на два года», — сообщили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу. По версии следствия, в апреле 2022-го в дежурную часть ОП-12 поступило сообщение о хищении имущества из садового дома в СНТ «Василек». Было возбуждено уголовное дело, которое вскоре раскрыли. На следующий день после задержания к Киселеву обратился бизнесмен из Азербайджана (родственник задержанного). Он предложил ему за 200 тысяч рублей прекратить дело. Тогда подполковник обратился к Кузьмину с просьбой оказать содействие. Тот помог, но потребовал еще 50 тысяч рублей за возвращение подозреваемому паспорта. Кроме того, в качестве вознаграждения Киселев получил коробку от IPhone 13, но та оказалась пустой. После этого его задержали оперативники управления службы безопасности, а затем схватили и Кузьмина.