Сезон охоты по-челябински: найти настоящего зверя

В Челябинской области стоимость охотничьей путевки на сезон составила 650 рублей

За добытого рябчика на общественных угодьях попросят 700 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Сколько придется потратить на охотничью путевку, налоговый сбор и где искать настоящего зверя — рассказывает URA.RU.

Стоимость разрешения на охоту

Разрешение на охоту можно получить, подав заявление через портал Госуслуг или в минэкологии региона. Рассмотрение занимает пять рабочих дней и является платным. Госпошлина составит 650 рублей. При этом за добычу конкретных видов животных взимается налог.

На какие виды животных разрешена охота

В регионе охота разрешена на 69 видов, 41 из которых птицы. Среди млекопитающих минэкологии выделяет шесть видов. При этом разрешения на них выдаются жеребьевкой. Среди них:

Косуля сибирская

Лось

Благородный и пятнистый олень

Кабан

Бурый медведь.

Несколько видов животных, шкурки которых идут на меховые изделия, разрешены для охоты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди пушных животных 22 вида выделены минэкологии как охотничьи ресурсы. В список входят:

Волк и лисица

Корсак и енотовидная собака

Барсук и ласка

Горностай

Колонок

Норка, куница, хорь (лесной и степной)

Рысь

Заяц (беляк и русак)

Белка, бурундук, суслик и сурок (степной)

Бобр, ондатра, водяная полевка и крот (обыкновенный).

Стоимость охоты в Челябинской области

Сбор за добытого медведя является самым большим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на добычу в частных охотугодьях отличаются. Однако на государственных территориях установлены следующие лицензионные сборы:

Тетерев — 20 рублей

Барсук, сурок, куница и бобр — 60 рублей

Глухарь — 100 рублей

Косуля, рысь и кабан — 450 рублей

Волк, заяц, лисица, ондатра — 600 рублей

Рябчик — 700 рублей

Лось — 1500 рублей

Бурый медведь — 6 000 рублей.

При этом за сезон охотник может добыть только определенное количество одного вида животного. Для части видов в регионе действует жеребьевка на выдачу разрешений. Например, к таким относятся медведи, рыси и косули.

Квоту распределяют на определенный день, а за процессом жеребьевки охотники могут следить через онлайн-трансляцию, размещаемую минэкологии.

Разрешение на охоту можно запросить через Госуслуги Фото: Сергей Русанов

Государственные (общедоступные) угодья

К общественным охотугодьям в регионе относятся 18 территорий. Среди них:

Белоключевское

Бишкильское

Глинка Звягинское

Зеленая Долина

Катаевское

Приозерное

Срелецкое

Челябинское

Шуйдинское

Кацбахское

Марковское

Подольское

Темирское

Тогузак

Измайловское

Наследницкое

Толстинское

Симское.

Нарушать границы охотугодий при этом нельзя. Деятельность можно осуществлять только в том охотугодье, на которое оформлена лицензия. Разрешение на охоту на перечисленных территориях можно получить в минэкологии или через сайт Госуслуг.

В частные организации следует обращаться напрямую.