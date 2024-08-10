10 августа 2024

Сезон охоты по-челябински: найти настоящего зверя

В Челябинской области стоимость охотничьей путевки на сезон составила 650 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВИП-охотники Екатеринбурга, петров александр, охота, ружье, охотник, дробовик
За добытого рябчика на общественных угодьях попросят 700 рублей Фото:

В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Сколько придется потратить на охотничью путевку, налоговый сбор и где искать настоящего зверя — рассказывает URA.RU.

Стоимость разрешения на охоту

Разрешение на охоту можно получить, подав заявление через портал Госуслуг или в минэкологии региона. Рассмотрение занимает пять рабочих дней и является платным. Госпошлина составит 650 рублей. При этом за добычу конкретных видов животных взимается налог.

На какие виды животных разрешена охота

В регионе охота разрешена на 69 видов, 41 из которых птицы. Среди млекопитающих минэкологии выделяет шесть видов. При этом разрешения на них выдаются жеребьевкой. Среди них:

  • Косуля сибирская
  • Лось
  • Благородный и пятнистый олень
  • Кабан
  • Бурый медведь.
Московский зоопарк. Москва
Несколько видов животных, шкурки которых идут на меховые изделия, разрешены для охоты
Фото:

Среди пушных животных 22 вида выделены минэкологии как охотничьи ресурсы. В список входят:

  • Волк и лисица
  • Корсак и енотовидная собака
  • Барсук и ласка
  • Горностай
  • Колонок
  • Норка, куница, хорь (лесной и степной)
  • Рысь
  • Заяц (беляк и русак)
  • Белка, бурундук, суслик и сурок (степной)
  • Бобр, ондатра, водяная полевка и крот (обыкновенный).

Стоимость охоты в Челябинской области

Челябинский зоопарк. Челябинск
Сбор за добытого медведя является самым большим
Фото:

Цены на добычу в частных охотугодьях отличаются. Однако на государственных территориях установлены следующие лицензионные сборы:

  • Тетерев — 20 рублей
  • Барсук, сурок, куница и бобр — 60 рублей
  • Глухарь — 100 рублей
  • Косуля, рысь и кабан — 450 рублей
  • Волк, заяц, лисица, ондатра — 600 рублей
  • Рябчик — 700 рублей
  • Лось — 1500 рублей
  • Бурый медведь — 6 000 рублей.

При этом за сезон охотник может добыть только определенное количество одного вида животного. Для части видов в регионе действует жеребьевка на выдачу разрешений. Например, к таким относятся медведи, рыси и косули.

Квоту распределяют на определенный день, а за процессом жеребьевки охотники могут следить через онлайн-трансляцию, размещаемую минэкологии.
Охота на водоплавающую дичь. Пермь
Разрешение на охоту можно запросить через Госуслуги
Фото:

Государственные (общедоступные) угодья

К общественным охотугодьям в регионе относятся 18 территорий. Среди них:

  • Белоключевское
  • Бишкильское
  • Глинка Звягинское
  • Зеленая Долина
  • Катаевское
  • Приозерное
  • Срелецкое
  • Челябинское
  • Шуйдинское
  • Кацбахское
  • Марковское
  • Подольское
  • Темирское
  • Тогузак
  • Измайловское
  • Наследницкое
  • Толстинское
  • Симское.

Нарушать границы охотугодий при этом нельзя. Деятельность можно осуществлять только в том охотугодье, на которое оформлена лицензия. Разрешение на охоту на перечисленных территориях можно получить в минэкологии или через сайт Госуслуг.

В частные организации следует обращаться напрямую.

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В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Сколько придется потратить на охотничью путевку, налоговый сбор и где искать настоящего зверя — рассказывает URA.RU. Разрешение на охоту можно получить, подав заявление через портал Госуслуг или в минэкологии региона. Рассмотрение занимает пять рабочих дней и является платным. Госпошлина составит 650 рублей. При этом за добычу конкретных видов животных взимается налог. В регионе охота разрешена на 69 видов, 41 из которых птицы. Среди млекопитающих минэкологии выделяет шесть видов. При этом разрешения на них выдаются жеребьевкой. Среди них: Среди пушных животных 22 вида выделены минэкологии как охотничьи ресурсы. В список входят: Цены на добычу в частных охотугодьях отличаются. Однако на государственных территориях установлены следующие лицензионные сборы: При этом за сезон охотник может добыть только определенное количество одного вида животного. Для части видов в регионе действует жеребьевка на выдачу разрешений. Например, к таким относятся медведи, рыси и косули. К общественным охотугодьям в регионе относятся 18 территорий. Среди них: Нарушать границы охотугодий при этом нельзя. Деятельность можно осуществлять только в том охотугодье, на которое оформлена лицензия. Разрешение на охоту на перечисленных территориях можно получить в минэкологии или через сайт Госуслуг.
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