Сезон охоты по-челябински: найти настоящего зверя

В Челябинской области сезон охоты традиционно начинается с сентября. Сколько придется потратить на охотничью путевку, налоговый сбор и где искать настоящего зверя — рассказывает URA.RU.
Стоимость разрешения на охоту
Разрешение на охоту можно получить, подав заявление через портал Госуслуг или в минэкологии региона. Рассмотрение занимает пять рабочих дней и является платным. Госпошлина составит 650 рублей. При этом за добычу конкретных видов животных взимается налог.
На какие виды животных разрешена охота
В регионе охота разрешена на 69 видов, 41 из которых птицы. Среди млекопитающих минэкологии выделяет шесть видов. При этом разрешения на них выдаются жеребьевкой. Среди них:
- Косуля сибирская
- Лось
- Благородный и пятнистый олень
- Кабан
- Бурый медведь.
Среди пушных животных 22 вида выделены минэкологии как охотничьи ресурсы. В список входят:
- Волк и лисица
- Корсак и енотовидная собака
- Барсук и ласка
- Горностай
- Колонок
- Норка, куница, хорь (лесной и степной)
- Рысь
- Заяц (беляк и русак)
- Белка, бурундук, суслик и сурок (степной)
- Бобр, ондатра, водяная полевка и крот (обыкновенный).
Стоимость охоты в Челябинской области
Цены на добычу в частных охотугодьях отличаются. Однако на государственных территориях установлены следующие лицензионные сборы:
- Тетерев — 20 рублей
- Барсук, сурок, куница и бобр — 60 рублей
- Глухарь — 100 рублей
- Косуля, рысь и кабан — 450 рублей
- Волк, заяц, лисица, ондатра — 600 рублей
- Рябчик — 700 рублей
- Лось — 1500 рублей
- Бурый медведь — 6 000 рублей.
При этом за сезон охотник может добыть только определенное количество одного вида животного. Для части видов в регионе действует жеребьевка на выдачу разрешений. Например, к таким относятся медведи, рыси и косули.
Квоту распределяют на определенный день, а за процессом жеребьевки охотники могут следить через онлайн-трансляцию, размещаемую минэкологии.
Государственные (общедоступные) угодья
К общественным охотугодьям в регионе относятся 18 территорий. Среди них:
- Белоключевское
- Бишкильское
- Глинка Звягинское
- Зеленая Долина
- Катаевское
- Приозерное
- Срелецкое
- Челябинское
- Шуйдинское
- Кацбахское
- Марковское
- Подольское
- Темирское
- Тогузак
- Измайловское
- Наследницкое
- Толстинское
- Симское.
Нарушать границы охотугодий при этом нельзя. Деятельность можно осуществлять только в том охотугодье, на которое оформлена лицензия. Разрешение на охоту на перечисленных территориях можно получить в минэкологии или через сайт Госуслуг.
В частные организации следует обращаться напрямую.
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