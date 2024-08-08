В Челябинске в Ленинском районе застройщик ООО «Финтек» возведет новый жилой комплекс с магазинами, автостоянкой и детским садом в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели и Барбюса. Площадь застройки составит от двух до трех тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели и Барбюса в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», - сообщили в пресс-службе.
В пояснительной записке сообщается, что на территории инициатор проекта построит новый ЖК со встроенным детсадом на 45 мест, магазинами, автостоянкой на 100-150 машиномест. Площадь застройки составит от 1900 до трех тысяч квадратных метров, также возведут четыре объекта торговли, в том числе торговый комплекс. Самым крупным будет ТРК площадью 500-532 квадратных метров. Сама проектируемая территория занимает 48,67 га.
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