В Ленинском районе Челябинска возведут новый жилой комплекс с ТРК и детсадом. Скрин

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Проектируемая территория составляет 48,67 га
Проектируемая территория составляет 48,67 га Фото:

В Челябинске в Ленинском районе застройщик ООО «Финтек» возведет новый жилой комплекс с магазинами, автостоянкой и детским садом в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели и Барбюса. Площадь застройки составит от двух до трех тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели и Барбюса в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», - сообщили в пресс-службе.

В пояснительной записке сообщается, что на территории инициатор проекта построит новый ЖК со встроенным детсадом на 45 мест, магазинами, автостоянкой на 100-150 машиномест. Площадь застройки составит от 1900 до трех тысяч квадратных метров, также возведут четыре объекта торговли, в том числе торговый комплекс. Самым крупным будет ТРК площадью 500-532 квадратных метров. Сама проектируемая территория занимает 48,67 га.

На территории инициатор проекта построит новый ЖК со встроенным детсадом на 45 мест магазинами, автостоянкой на 100-150 машиномест
На территории инициатор проекта построит новый ЖК со встроенным детсадом на 45 мест магазинами, автостоянкой на 100-150 машиномест
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В Челябинске в Ленинском районе застройщик ООО «Финтек» возведет новый жилой комплекс с магазинами, автостоянкой и детским садом в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели и Барбюса. Площадь застройки составит от двух до трех тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Дзержинского, Игуменка, Руставели и Барбюса в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», - сообщили в пресс-службе. В пояснительной записке сообщается, что на территории инициатор проекта построит новый ЖК со встроенным детсадом на 45 мест, магазинами, автостоянкой на 100-150 машиномест. Площадь застройки составит от 1900 до трех тысяч квадратных метров, также возведут четыре объекта торговли, в том числе торговый комплекс. Самым крупным будет ТРК площадью 500-532 квадратных метров. Сама проектируемая территория занимает 48,67 га.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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