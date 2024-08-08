Десятки охранников свердловского правительства обделили зарплатой, самый смелый пошел в суд

Суд обязал свердловское правительство компенсировать переработки охранников

08 августа 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники отдела охраняют здание правительства на Октябрьской площади и заксобрание по соседству Фото: Илья Московец © URA.RU Порядка 30 сотрудников отдела по обеспечению безопасности зданий свердловского правительства (входит в управление делами губернатора) остались без денежных компенсаций за переработку. Одному из них через суд удалось доказать, что работодатель не прав, и получить компенсацию — больше 50 тысяч рублей. Копия судебного решения есть в распоряжении URA.RU. «Взыскать с ГКУ „Управление зданиями правительства Свердловской области“ в пользу Батанина Николая Петровича оплату сверхурочной работы за 2021 год в сумме 18 374 рублей, за 2022 год — 27 184 рубля, денежную компенсацию за задержку выплат в размере 10 779 рублей, компенсацию морального вреда 10 тысяч», — говорится в судебном решении. Батанина привлекали к работе в праздники, при этом расчеты по оплате таких смен производились неверно, следует из документа. По данным URA.RU, всего таких пострадавших сотрудников порядка 30 человек, но судиться с работодателем они не хотят — боятся потерять работу, а у многих кредиты и ипотеки. Тот же Батанин после того, как вступил в конфликт с руководством, был уволен. Правда, потом приказ об увольнении отменили, но неприятный шлейф остался — мужчину лишают премиальных, проверяют на нарушение трудовой дисциплины, установили за ним видеоконтроль. Терпеть такое отношение он не стал и снова пошел в суд, где теперь пытается оспорить отказ по выплате ему премиальных и доказать, что его дискриминируют в трудовых отношениях. При этом за 2023-й год охранникам переработки оплатили. Сотрудники предполагают, что их начальник просто забывал передать в бухгалтерию служебные записки по расчетам часов сверхурочной работы сотрудников. URA.RU направило запрос на комментарий в департамент информационной политики губернатора, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 30 сотрудников отдела по обеспечению безопасности зданий свердловского правительства (входит в управление делами губернатора) остались без денежных компенсаций за переработку. Одному из них через суд удалось доказать, что работодатель не прав, и получить компенсацию — больше 50 тысяч рублей. Копия судебного решения есть в распоряжении URA.RU. «Взыскать с ГКУ „Управление зданиями правительства Свердловской области“ в пользу Батанина Николая Петровича оплату сверхурочной работы за 2021 год в сумме 18 374 рублей, за 2022 год — 27 184 рубля, денежную компенсацию за задержку выплат в размере 10 779 рублей, компенсацию морального вреда 10 тысяч», — говорится в судебном решении. Батанина привлекали к работе в праздники, при этом расчеты по оплате таких смен производились неверно, следует из документа. По данным URA.RU, всего таких пострадавших сотрудников порядка 30 человек, но судиться с работодателем они не хотят — боятся потерять работу, а у многих кредиты и ипотеки. Тот же Батанин после того, как вступил в конфликт с руководством, был уволен. Правда, потом приказ об увольнении отменили, но неприятный шлейф остался — мужчину лишают премиальных, проверяют на нарушение трудовой дисциплины, установили за ним видеоконтроль. Терпеть такое отношение он не стал и снова пошел в суд, где теперь пытается оспорить отказ по выплате ему премиальных и доказать, что его дискриминируют в трудовых отношениях. При этом за 2023-й год охранникам переработки оплатили. Сотрудники предполагают, что их начальник просто забывал передать в бухгалтерию служебные записки по расчетам часов сверхурочной работы сотрудников. URA.RU направило запрос на комментарий в департамент информационной политики губернатора, ответ ожидается.