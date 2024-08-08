Клава Кока ярко завершает лето прыжком с парашютом. Видео

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Более 30% пользователей не поверило в прыжок Клавы Коки с парашютом
Более 30% пользователей не поверило в прыжок Клавы Коки с парашютом Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась с подписчиками тем, что она прыгнула с парашютом. Она опубликовала это в истории и включила в видео о том, как она провела лето в своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«А еще я забыла с вами поделиться очень крутыми событиями лета. Как думаете, реально прыгнула?», — подписала певица и создала опрос. Более 30% участвовавших не поверили ей.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась с подписчиками тем, что она прыгнула с парашютом. Она опубликовала это в истории и включила в видео о том, как она провела лето в своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «А еще я забыла с вами поделиться очень крутыми событиями лета. Как думаете, реально прыгнула?», — подписала певица и создала опрос. Более 30% участвовавших не поверили ей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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