Более 30% пользователей не поверило в прыжок Клавы Коки с парашютом
Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась с подписчиками тем, что она прыгнула с парашютом. Она опубликовала это в истории и включила в видео о том, как она провела лето в своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«А еще я забыла с вами поделиться очень крутыми событиями лета. Как думаете, реально прыгнула?», — подписала певица и создала опрос. Более 30% участвовавших не поверили ей.
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