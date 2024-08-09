«Что я теперь делаю?»: Байден растерялся на мероприятии без сопровождения Харрис

Байден без сопровождения Харрис не знал, что ему делать после мероприятия
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден растерялся без сопровождения Камалы Харрис на публичном мероприятии Фото:

Президент США Джон Байден растерялся на своем публичном мероприятии без сопровождения помощницы Камалы Харрис. Глава Штатов не знал, что ему делать после завершения праздника.

«„Хорошо, что я теперь делаю?“ — сказал Байден после завершения мероприятия, приняв именную майку и ковбойские сапоги от бейсбольной команды в Восточной комнате Белого дома», — пишет New York Post. Ведущему пришлось запомнить президенту, что он должен покинуть Белый дом после празднования победы «Техасских рейнджеров» в Мировой серии.

Нынешний лидер Штатов Джо Байден 21 июля заявил, что покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах в ноябре. Байден также сказал, что будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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Президент США Джон Байден растерялся на своем публичном мероприятии без сопровождения помощницы Камалы Харрис. Глава Штатов не знал, что ему делать после завершения праздника. «„Хорошо, что я теперь делаю?“ — сказал Байден после завершения мероприятия, приняв именную майку и ковбойские сапоги от бейсбольной команды в Восточной комнате Белого дома», — пишет New York Post. Ведущему пришлось запомнить президенту, что он должен покинуть Белый дом после празднования победы «Техасских рейнджеров» в Мировой серии. Нынешний лидер Штатов Джо Байден 21 июля заявил, что покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах в ноябре. Байден также сказал, что будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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