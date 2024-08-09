В мире США «Что я теперь делаю?»: Байден растерялся на мероприятии без сопровождения Харрис Байден без сопровождения Харрис не знал, что ему делать после мероприятия 09 августа 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + Джо Байден растерялся без сопровождения Камалы Харрис на публичном мероприятии Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джон Байден растерялся на своем публичном мероприятии без сопровождения помощницы Камалы Харрис. Глава Штатов не знал, что ему делать после завершения праздника. «„Хорошо, что я теперь делаю?“ — сказал Байден после завершения мероприятия, приняв именную майку и ковбойские сапоги от бейсбольной команды в Восточной комнате Белого дома», — пишет New York Post . Ведущему пришлось запомнить президенту, что он должен покинуть Белый дом после празднования победы «Техасских рейнджеров» в Мировой серии. Нынешний лидер Штатов Джо Байден 21 июля заявил, что покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах в ноябре. Байден также сказал, что будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент США Джон Байден растерялся на своем публичном мероприятии без сопровождения помощницы Камалы Харрис. Глава Штатов не знал, что ему делать после завершения праздника. «„Хорошо, что я теперь делаю?“ — сказал Байден после завершения мероприятия, приняв именную майку и ковбойские сапоги от бейсбольной команды в Восточной комнате Белого дома», — пишет New York Post. Ведущему пришлось запомнить президенту, что он должен покинуть Белый дом после празднования победы «Техасских рейнджеров» в Мировой серии. Нынешний лидер Штатов Джо Байден 21 июля заявил, что покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах в ноябре. Байден также сказал, что будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям