Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на реваншистское высказывание немецкому таблоиду Bild. После статьи издания российский политик заявил, что Россия сделает все, чтобы доставить русские танки на центральную площадь Берлина.
«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы доставить новейшие русские танки на Platz d. Republik», — написал Медведев на своей странице в X.
Ранее зампред Совбеза резко отреагировал на теракт в Курской области. По его словам, СВО необходимо придать экстерриториальный характер и идти на территорию Украины.
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