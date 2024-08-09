Медведев поставил ультиматум Германии после реваншистской статьи Bild

09 августа 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Медведев ответил немецкому изданию на реваншистскую статью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на реваншистское высказывание немецкому таблоиду Bild. После статьи издания российский политик заявил, что Россия сделает все, чтобы доставить русские танки на центральную площадь Берлина. «Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы доставить новейшие русские танки на Platz d. Republik», — написал Медведев на своей странице в X. Ранее зампред Совбеза резко отреагировал на теракт в Курской области. По его словам, СВО необходимо придать экстерриториальный характер и идти на территорию Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на реваншистское высказывание немецкому таблоиду Bild. После статьи издания российский политик заявил, что Россия сделает все, чтобы доставить русские танки на центральную площадь Берлина. «Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы доставить новейшие русские танки на Platz d. Republik», — написал Медведев на своей странице в X. Ранее зампред Совбеза резко отреагировал на теракт в Курской области. По его словам, СВО необходимо придать экстерриториальный характер и идти на территорию Украины.