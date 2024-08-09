Под Миассом садовые участки ограждают от потопов скальным грунтом. Видео

МЧС: от подтопления садовые участки в Миассе ограждают скальным грунтом

10 августа 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

В Миассе техника ограждает дачи от подтопления скальным грунтом (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Случаев подтопления жилых домов и приусадебных участков в Миасском городском округе Челябинской области не зафиксировано. Для этого, в том числе, грузовая и инженерная техника проводит отсыпку дорожного полотна скальной породой. Об этом 9 августа сообщили в МЧС России. «На месте продолжает работать специализированная техника, которая выполняет отсыпку дорог скальной породой. Интенсивность перелива воды снижается, что позволяет говорить о стабилизации ситуации», — отметили в ведомстве. Новость по теме В Миассе и Карабаше за подтоплениями следит дрон. Видео Также в МЧС уточнили, что мониторинг состояния территории Миасского округа осуществляется на регулярной основе. Специалисты следят за обстановкой. Как сообщало URA.RU ранее, в связи с переливом воды озера Сырыткуль в Миассе Челябинской области через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым для транспорта организовали объезд. Об этом рассказали в пресс-службе Миндортранса региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Случаев подтопления жилых домов и приусадебных участков в Миасском городском округе Челябинской области не зафиксировано. Для этого, в том числе, грузовая и инженерная техника проводит отсыпку дорожного полотна скальной породой. Об этом 9 августа сообщили в МЧС России. «На месте продолжает работать специализированная техника, которая выполняет отсыпку дорог скальной породой. Интенсивность перелива воды снижается, что позволяет говорить о стабилизации ситуации», — отметили в ведомстве. Также в МЧС уточнили, что мониторинг состояния территории Миасского округа осуществляется на регулярной основе. Специалисты следят за обстановкой. Как сообщало URA.RU ранее, в связи с переливом воды озера Сырыткуль в Миассе Челябинской области через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым для транспорта организовали объезд. Об этом рассказали в пресс-службе Миндортранса региона.