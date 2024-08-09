В связи с переливом воды озера Сырыткуль в Миассе Челябинской области через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым для транспорта организован объезд. Маршрут пролегает через ряд населенных пунктов, включая Миасс и Чебаркуль, сообщают 9 августа в пресс-службе Миндортранса региона.
«В настоящее время объезд участка перелива воды через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым осуществляется через населенные пункты: Миасс, Чебаркуль, Верхние Караси, Яраткулова, Халитова», — говорится в сообщении. Протяженность объезда составляет 107-161 километров.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за выхода из берегов озера Сырыткуль есть опасность затопления трассы Миасс-Карабаш, по ту сторону которой находится село Новоаандреевка. Также была закрыта дорога из Миасса в Кыштым из-за опасности разрушения земляного полотна.
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