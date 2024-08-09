Из-за перелива воды под Миассом организован объезд через населенные пункты. Карта

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Вода из берегов лесного озера может затопить автодорогу
Вода из берегов лесного озера может затопить автодорогу Фото:
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В связи с переливом воды озера Сырыткуль в Миассе Челябинской области через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым для транспорта организован объезд. Маршрут пролегает через ряд населенных пунктов, включая Миасс и Чебаркуль, сообщают 9 августа в пресс-службе Миндортранса региона.

«В настоящее время объезд участка перелива воды через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым осуществляется через населенные пункты: Миасс, Чебаркуль, Верхние Караси, Яраткулова, Халитова», — говорится в сообщении. Протяженность объезда составляет 107-161 километров.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за выхода из берегов озера Сырыткуль есть опасность затопления трассы Миасс-Карабаш, по ту сторону которой находится село Новоаандреевка. Также была закрыта дорога из Миасса в Кыштым из-за опасности разрушения земляного полотна.

Объезд затопленного участка осуществляется через пять населенных пунктов
Объезд затопленного участка осуществляется через пять населенных пунктов
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В связи с переливом воды озера Сырыткуль в Миассе Челябинской области через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым для транспорта организован объезд. Маршрут пролегает через ряд населенных пунктов, включая Миасс и Чебаркуль, сообщают 9 августа в пресс-службе Миндортранса региона. «В настоящее время объезд участка перелива воды через автодорогу Миасс — Карабаш — Кыштым осуществляется через населенные пункты: Миасс, Чебаркуль, Верхние Караси, Яраткулова, Халитова», — говорится в сообщении. Протяженность объезда составляет 107-161 километров. Ранее URA.RU сообщало, что из-за выхода из берегов озера Сырыткуль есть опасность затопления трассы Миасс-Карабаш, по ту сторону которой находится село Новоаандреевка. Также была закрыта дорога из Миасса в Кыштым из-за опасности разрушения земляного полотна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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