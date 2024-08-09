В Миассе (Челябинская область) за подтоплением территории 9 августа следит квадрокоптер. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, технику также применяют в Карабаше.
«На помощь людям пришли современные технологии. Для мониторинга обстановки в Миасском и Карабашском городских округах применяется беспилотное воздушное судно МЧС», — отметили в ведомстве.Беспилотники обеспечивают спасательные службы актуальными данными о состоянии территорий. Техника позволяет оценить масштабы затопления и прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
На устранение последствий наводнения мобилизованы силы и средства: в операции участвуют 93 человека и 36 единиц техники. По информации МЧС, подтопленных жилых домов нет, и ситуация находится под полным контролем спасательных служб.
Вода из берегов Сырыткуля вышла в 11 часов 40 минут 9 августа. Затопило участок дороги из Миасса в Карабаш, трасса закрыта для проезда. Чтобы машины не стояли в пробках, организован объезд. Власти продолжили заниматься укреплением берегов скальным грунтом. О возможно эвакуации предупредили жителей двух сел.
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