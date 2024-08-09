В Миассе и Карабаше за подтоплениями следит дрон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон помогает спасателям прогнозировать обстановку
Дрон помогает спасателям прогнозировать обстановку Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе (Челябинская область) за подтоплением территории 9 августа следит квадрокоптер. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, технику также применяют в Карабаше.

«На помощь людям пришли современные технологии. Для мониторинга обстановки в Миасском и Карабашском городских округах применяется беспилотное воздушное судно МЧС», — отметили в ведомстве.Беспилотники обеспечивают спасательные службы актуальными данными о состоянии территорий. Техника позволяет оценить масштабы затопления и прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

На устранение последствий наводнения мобилизованы силы и средства: в операции участвуют 93 человека и 36 единиц техники. По информации МЧС, подтопленных жилых домов нет, и ситуация находится под полным контролем спасательных служб.

Вода из берегов Сырыткуля вышла в 11 часов 40 минут 9 августа. Затопило участок дороги из Миасса в Карабаш, трасса закрыта для проезда. Чтобы машины не стояли в пробках, организован объезд. Власти продолжили заниматься укреплением берегов скальным грунтом. О возможно эвакуации предупредили жителей двух сел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) за подтоплением территории 9 августа следит квадрокоптер. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, технику также применяют в Карабаше. «На помощь людям пришли современные технологии. Для мониторинга обстановки в Миасском и Карабашском городских округах применяется беспилотное воздушное судно МЧС», — отметили в ведомстве.Беспилотники обеспечивают спасательные службы актуальными данными о состоянии территорий. Техника позволяет оценить масштабы затопления и прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. На устранение последствий наводнения мобилизованы силы и средства: в операции участвуют 93 человека и 36 единиц техники. По информации МЧС, подтопленных жилых домов нет, и ситуация находится под полным контролем спасательных служб. Вода из берегов Сырыткуля вышла в 11 часов 40 минут 9 августа. Затопило участок дороги из Миасса в Карабаш, трасса закрыта для проезда. Чтобы машины не стояли в пробках, организован объезд. Власти продолжили заниматься укреплением берегов скальным грунтом. О возможно эвакуации предупредили жителей двух сел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...