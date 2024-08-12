Мобильный телефон спас российского военного от смерти

В ходе специальной военной операции (СВО) телефон уберег российского солдата от гибели в результате взрыва боеприпаса, выпущенного украинскими вооруженными силами. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Осколок попал и застрял в телефоне возле груди. Все остальное пришлось в руку. Боец жив, улыбается», — говорится в сообщении telegram-канала «Архангел спецназа Z».
В начале августа текущего года президент России Владимир Путин утвердил законопроект о специфике использования электронных устройств в зоне СВО. Согласно данному закону, ношение военнослужащими оборудования для передачи фотографий, видеозаписей, аудиофайлов и данных о местоположении повлечет за собой наказание в виде ареста на десять суток.
Ранее URA.RU сообщало, как мягкая игрушка, которую фельдшер получила в подарок от сына, помогла ей спастись во время нападения украинского беспилотника. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала Shot.
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