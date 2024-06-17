SHOT: подаренная сыном игрушка спасла женщину от дрона ВСУ

17 июня 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Женщину-фельдшера спасла от дрона ВСУ игрушка, подаренная сыном Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир медицинского взвода Татьяна с позывным «Оса» уцелела во время атаки украинского дрона благодаря плюшевой игрушке, подаренной ее сыном. Этот случай произошел в районе Кременной (ЛНР). «Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь. Я такая думаю: «Знак — рано умирать», — рассказала Татьяна telegram-каналу Shot. По ее словам, в этот момент дрон висел в воздухе и около пяти минут выбирал цель, после чего влетел в рядом стоящий уазик и взорвался. После этого случая игрушка стала для Татьяны талисманом. Фельдшер продолжает нести службу на передовой. Ранее российский хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой вход в палатку, где лежали семеро раненых спецназовцев, от вражеского дрона. При этом медик погиб сам, но этим спас семь жизней, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир медицинского взвода Татьяна с позывным «Оса» уцелела во время атаки украинского дрона благодаря плюшевой игрушке, подаренной ее сыном. Этот случай произошел в районе Кременной (ЛНР). «Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь. Я такая думаю: «Знак — рано умирать», — рассказала Татьяна telegram-каналу Shot. По ее словам, в этот момент дрон висел в воздухе и около пяти минут выбирал цель, после чего влетел в рядом стоящий уазик и взорвался. После этого случая игрушка стала для Татьяны талисманом. Фельдшер продолжает нести службу на передовой. Ранее российский хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой вход в палатку, где лежали семеро раненых спецназовцев, от вражеского дрона. При этом медик погиб сам, но этим спас семь жизней, передает RT.