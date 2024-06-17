SHOT: подаренная сыном игрушка спасла женщину от дрона ВСУ

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
Женщину-фельдшера спасла от дрона ВСУ игрушка, подаренная сыном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир медицинского взвода Татьяна с позывным «Оса» уцелела во время атаки украинского дрона благодаря плюшевой игрушке, подаренной ее сыном. Этот случай произошел в районе Кременной (ЛНР).

«Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь. Я такая думаю: «Знак — рано умирать», — рассказала Татьяна telegram-каналу Shot. По ее словам, в этот момент дрон висел в воздухе и около пяти минут выбирал цель, после чего влетел в рядом стоящий уазик и взорвался.

После этого случая игрушка стала для Татьяны талисманом. Фельдшер продолжает нести службу на передовой.

Ранее российский хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой вход в палатку, где лежали семеро раненых спецназовцев, от вражеского дрона. При этом медик погиб сам, но этим спас семь жизней, передает RT.

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Командир медицинского взвода Татьяна с позывным «Оса» уцелела во время атаки украинского дрона благодаря плюшевой игрушке, подаренной ее сыном. Этот случай произошел в районе Кременной (ЛНР). «Я когда убегала от дрона, у меня кошечка сорвалась. Я в окоп, под ветки, и кошечка скатилась мне прямо в ладонь. Я такая думаю: «Знак — рано умирать», — рассказала Татьяна telegram-каналу Shot. По ее словам, в этот момент дрон висел в воздухе и около пяти минут выбирал цель, после чего влетел в рядом стоящий уазик и взорвался. После этого случая игрушка стала для Татьяны талисманом. Фельдшер продолжает нести службу на передовой. Ранее российский хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой вход в палатку, где лежали семеро раненых спецназовцев, от вражеского дрона. При этом медик погиб сам, но этим спас семь жизней, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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