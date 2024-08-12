Мишустин анонсировал расширение полиса ОСАГО на Белоруссию

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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
С 1 октября 2024 года действие полиса ОСАГО будет расширено на Белоруссию, заявил Михаил Мишустин Фото:

Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года будет расширено на территорию Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, подчеркивая углубление российско-белорусской интеграции.

«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — отметил Михаил Мишустин. Дополнительную страховку в таком случае платить не придется.

Премьер подчеркнул, что компенсации за автодорожные происшествия будут включены в существующий страховой полис и упомянул возможность использования электронного документа вместо бумажного. Мишустин также сообщил, что новый механизм страхования облегчит поездки в Белоруссии для всех категорий автовладельцев, включая туристов и предпринимателей.

Ранее МВД сообщило, что не будет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО, так как это не соответствует Конституции РФ. При этом, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Аетона Шапарина, проблема с отсутствием ОСАГО у иностранных граждан не решена, пишет «Национальная служба новостей».

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Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года будет расширено на территорию Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, подчеркивая углубление российско-белорусской интеграции. «Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — отметил Михаил Мишустин. Дополнительную страховку в таком случае платить не придется. Премьер подчеркнул, что компенсации за автодорожные происшествия будут включены в существующий страховой полис и упомянул возможность использования электронного документа вместо бумажного. Мишустин также сообщил, что новый механизм страхования облегчит поездки в Белоруссии для всех категорий автовладельцев, включая туристов и предпринимателей. Ранее МВД сообщило, что не будет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО, так как это не соответствует Конституции РФ. При этом, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Аетона Шапарина, проблема с отсутствием ОСАГО у иностранных граждан не решена, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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