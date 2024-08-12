Мишустин анонсировал расширение полиса ОСАГО на Белоруссию

Действие полиса ОСАГО с 1 октября 2024 года будет расширено на территорию Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, подчеркивая углубление российско-белорусской интеграции.
«Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии», — отметил Михаил Мишустин. Дополнительную страховку в таком случае платить не придется.
Премьер подчеркнул, что компенсации за автодорожные происшествия будут включены в существующий страховой полис и упомянул возможность использования электронного документа вместо бумажного. Мишустин также сообщил, что новый механизм страхования облегчит поездки в Белоруссии для всех категорий автовладельцев, включая туристов и предпринимателей.
Ранее МВД сообщило, что не будет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО, так как это не соответствует Конституции РФ. При этом, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Аетона Шапарина, проблема с отсутствием ОСАГО у иностранных граждан не решена, пишет «Национальная служба новостей».
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