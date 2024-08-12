12 августа 2024

В челябинском парке построят новую ливневку

В челябинском Саду Победы появится ливневка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Аллеи любви в Саду Победы. Челябинск, медведи, скульптура, инсталляция
Парк подтопило обильными осадками Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В челябинском Саду Победы появится новая ливневка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города после информации о подтоплении парка.

«Администрация Сада Победы регулярно откачивает сточные воды, однако из-за рельефа местности и высокого уровня грунтовых вод эти мероприятия не приносят должного результата. В настоящее время запланированы работы по подготовке проектно-сметной документации на устройство системы ливневой канализации», — уточнили URA.RU в пресс-службе городской мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Сад Победы превратился в болото. Местные жители рассказали, что на подтопленных территориях начали гибнуть деревья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинском Саду Победы появится новая ливневка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города после информации о подтоплении парка. «Администрация Сада Победы регулярно откачивает сточные воды, однако из-за рельефа местности и высокого уровня грунтовых вод эти мероприятия не приносят должного результата. В настоящее время запланированы работы по подготовке проектно-сметной документации на устройство системы ливневой канализации», — уточнили URA.RU в пресс-службе городской мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Сад Победы превратился в болото. Местные жители рассказали, что на подтопленных территориях начали гибнуть деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...