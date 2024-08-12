В челябинском парке построят новую ливневку

В челябинском Саду Победы появится новая ливневка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города после информации о подтоплении парка.
«Администрация Сада Победы регулярно откачивает сточные воды, однако из-за рельефа местности и высокого уровня грунтовых вод эти мероприятия не приносят должного результата. В настоящее время запланированы работы по подготовке проектно-сметной документации на устройство системы ливневой канализации», — уточнили URA.RU в пресс-службе городской мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что Сад Победы превратился в болото. Местные жители рассказали, что на подтопленных территориях начали гибнуть деревья.
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